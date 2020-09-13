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Испанский клуб решил избавиться от футболиста сборной России

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Денис Черышев

Испанский клуб "Валенсия" решил избавиться от полузащитника сборной России Дениса Черышева.

По информации Cadena SER, агенту игрока поставлена задача до 5 октября найти своему клиенту новый клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 29-летний Черышев не захотел выступать в России: предложение игроку сделали столичные "Спартак" и ЦСКА. Хавбек заявлял, что намерен остаться в Испании.

Также интерес к Черышеву приписывали санкт-петербургскому "Зениту". Отец футболиста Дмитрий Черышев эту информацию опроверг.

В минувшем сезоне Черышев принял участие в 31 матче команды и отметился тремя забитыми мячами. Россиянин – воспитанник мадридского "Реала", провел всю карьеру в Испании.

Напомним, что несколько лет назад из-за Черышева "Реал" исключили из Кубка Испании.

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ИспанияФК ВаленсияДенис Черышев
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