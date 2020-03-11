Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что его команда не полетит на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Интера", который должен пройти 12 марта в Милане, из-за коронавируса.

"Если нам придется проиграть, то так тому и быть. Я не буду рисковать здоровьем нашей команды. Мы попросили УЕФА найти другой вариант проведения матча в Милане. Мы не хотим попадать в эпицентр коронавируса. Наиболее разумным решением было бы перенести поединок на более поздний срок", – цитирует слова Торреса издание Onda Cero.

"Хетафе" отказывается лететь в Милан из-за коронавируса

Стоит отметить, что авиасообщение между Испанией и Италией было закрыто из-за эпидемии. Президент "Хетафе" сказал, что он не будет пытаться получить особое разрешение на полет в Италию, поскольку уважает законы своей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис заболел коронавирусом после посещения матча Лиги Европы в Лондоне.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!