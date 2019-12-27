Испанский клуб наказали за оскорбления в адрес Зозули

Испанская федерация футбола приняла решение наказать "Райо Вальекано" за оскорбления в адрес украинского игрока Романа Зозули закрытием секторов и денежным штрафом.

В официальном заявлении федерации написано, что второй тайм матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете" будет доигран без зрителей на трибунах, а на двух следующих домашних поединках команды будут частично закрыты несколько секторов. Кроме того, клуб обязали выплатить штраф в размере 18 тысяч евро.

Роман Зозуля Футбол 24

Дата проведения доигровки пока неизвестна.

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