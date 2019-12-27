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27 декабря • обновлено в 17:25
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Испанский клуб наказали за оскорбления в адрес Зозули

1.4т
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Испанская федерация футбола приняла решение наказать "Райо Вальекано" за оскорбления в адрес украинского игрока Романа Зозули закрытием секторов и денежным штрафом.

В официальном заявлении федерации написано, что второй тайм матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете" будет доигран без зрителей на трибунах, а на двух следующих домашних поединках команды будут частично закрыты несколько секторов. Кроме того, клуб обязали выплатить штраф в размере 18 тысяч евро.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

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Дата проведения доигровки пока неизвестна.

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Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
Теги
Альбасете Райо Вальекано
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