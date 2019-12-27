Испанский клуб наказали за оскорбления в адрес Зозули

Испанская федерация футбола приняла решение наказать "Райо Вальекано" за оскорбления в адрес украинского игрока Романа Зозули закрытием секторов и денежным штрафом.
В официальном заявлении федерации написано, что второй тайм матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете" будет доигран без зрителей на трибунах, а на двух следующих домашних поединках команды будут частично закрыты несколько секторов. Кроме того, клуб обязали выплатить штраф в размере 18 тысяч евро.
Роман Зозуля
Футбол 24
Дата проведения доигровки пока неизвестна.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2017-го Зозуля перешел в "Райо Вальекано".
Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.
В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис".
Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды.
15 декабря 2019 года матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в адрес Зозули.
На следующий день испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно инцидента.
В МИД Украины оперативно отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.
Вечером 16 декабря Роман выступил с мощным ответом в адрес фанатов мадридцев.
Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув Донбасс.
Зозуля поблагодарил соотечественников за поддержку, заявив, что гордится своим украинским гражданством.
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