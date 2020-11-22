Испанский гранд хочет подписать Коноплянку – СМИ

Максим Иншаков Футбол 10:47, 22.11.2020 Обновлено: 11:05, 22.11.2020

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в испанской "Валенсии", сообщает Fichajes.net.

По информации СМИ, владелец клуба Питер Лим планирует пополнить ростер своей команды недорогими футболистами, при этом сам Евгений не против вернуться в Европу, где он выступал за "Севилью" и "Шальке".

Журналисты утверждают, что отличное видение поля и умение отдать голевую передачу партнерам по команде, делает его идеальным выбором для "Валенсии" – качественный "недорогой" игрок, которого и ищет Лим.

Стоимость Коноплянки около 5 млн евро. Клуб находится на 11-м месте в национальном первенстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября у 31-летнего полузащитника был диагностирован разрыв передней мышцы бедра. Травму Коноплянка получил в перенесенном матче 2-го тура чемпионата страны в Премьер-лиге против львовского "Руха".

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