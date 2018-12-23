Испанский футболист забил самый удивительный пенальти года — опубликовано видео

Нападающий испанского клуба "Атлетик Бильбао" Ариц Адурис отметился крайне необычным ударом в матче 17-го тура чемпионата страны против "Вальядолида" (1:1).

37-летний ветеран подошел к 11-метровой отметки и пробил, практически, без разбега. Голкипер "Вальядолида" угадал направление полета мяча, но не дотянулся до него.

Отметим, что для Адуриса этот пенальти стал 21-м за всю его карьеру в "Атлетике". С сезона-2012/13 это лучший результат среди всех испанцев, выступающих в лигах топ-5.

"Атлетик" занимает 17-е место в таблице Ла Лиги, "Вальядолид" – 11-е.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что французский легионер "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметился удивительным исполнением пенальти во время матча английской Премьер-лиги с "Эвертоном". Обладатель золотых медалей Мундиаля-2018 решил запутать вратаря соперника оригинальным разбегом к "точке".

Напомним, что не так давно паранормальный пенальти из дворового футбола стал хитом в интернете.