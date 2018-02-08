Испанский футболист забил потрясающий гол в стиле Марадоны: видео шедевра

Полузащитник голландской НАК "Бреды" Мануэль Гарсия отметился потрясающим голом в 22-м туре чемпионата Нидерландов против "Херкалес" (6:1). Испанец продемонстрировал роскошный дриблинг.

20-летний игрок хозяев совершил блестящее соло со своей половины поля в лучших традициях аргентинских легенд футбола - Диего Марадоны и Лионеля Месси.

Невероятно эффектный момент произошел на 50-й минуте встречи. Гарсия перехватил мяч у центрального круга, обыграл почти половину команды соперника и проткнул голкипера футзальным ударом с носка.

"Обозреватель" предлагает своим читателям насладиться шедевральным голом молодого испанца.

Напомним, ранее аргентинский футболист забил феноменальный гол, обыграв семерых соперников.

Накануне форвард сборной Украины роскошно отметился, забив дебютный мяч за новый клуб.