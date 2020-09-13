Испанский футболист забил фантастический гол с центра поля. Видео

Испанский футболист "Динамо" Бухарест Борха Валье отметился невероятным ударом в домашнем матче 3-го тура Высшей лиги Румынии против "Ботошани".

На 71-й минуте 28-летний новичок столичной команды увидел, что голкипер гостей далеко вышел из ворот и мощным выстрелом с центра поля отправил мяч точно в ворота. Встреча завершилась со счетом 1:1.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться космическим голом.

После этой ничьей "Ботошани" осталось на первой строчке с 7 очками. "Динамо" Бухарест с 2 баллами расположилась на 13-й позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе игрок киевского футбольного клуба "Оболонь-Бровар" Олег Слободян отметился невероятным ударом в матче Первой лиги чемпионата Украины против "Металлиста-1925".

На 53-й минуте 23-летний полузащитник воспользовался оплошностью голкипера соперника, и ювелирным выстрелом с центра поля закинул мяч четко в ворота.

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