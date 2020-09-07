Испанский футболист установил исторический рекорд в матче с Украиной

Нападающий сборной Испании Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории своей национальной команды, забив один из четырех мячей в ворота сборной Украины во втором туре Лиги наций (4:0).

Как сообщается на странице OptaJoe в Twitter, ему удалось сделать это в возрасте 17 лет и 311 дней.

Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании Twitter OptaJoe

Ранее рекорд принадлежал Хуану Эрраскину. В 1925 году он забил свой дебютный гол за сборную Испании в 18 лет и 344 дня.

Отметим, что для Фати, который на клубном уровне выступает за "Барселону", этот матч стал вторым в составе национальной команды. В первом туре он вышел на замену в поединке против Германии.

Напомним, что благодаря победе над Украиной Испания набрала четыре очка и вышла на первое место в группе 4 дивизиона А Лиги наций. Наша команда опустилась на вторую позицию с тремя пунктами и опережает немцев на один балл.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник нашей сборной Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение Украины в игре с Испанией.