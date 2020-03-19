Испанские СМИ рассказали о будущем Лунина в "Реале"

Украинский голкипер "Реала", который выступает в "Овьедо" на правах аренды, Андрей Лунин не станет вторым вратарем мадридского клуба в следующем сезоне.

Как сообщает Marca, Лунин и сын наставника "Реала" Зинедина Зидана Люка являются вариантами на будущее. Сейчас запасным голкипером команды является Альфонс Ареола, пришедший в "Реал" в рамках обмена из "ПСЖ". Арендное соглашение с французом рассчитано на один сезон, но может быть продлено еще на год. Ареола отлично чувствует себя в Мадриде, поэтому будет не против задержаться в Испании.

Андрей Лунин в составе "Реала"

В нынешнем сезоне Ареола провел три полных матча испанской Ла Лиги и принял участие в двух поединках Лиги чемпионов, выйдя на один из них со скамейки запасных. Также на его счету три игры в Кубке Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин продолжает получать достаточное количество практики в "Овьедо", являясь одной из главных звезд команды. Недавно он провел первый "сухой" матч в составе астурийского клуба.

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