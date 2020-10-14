Испанские СМИ о матче с Украиной: шок для игроков нашей сборной

В домашнем поединке Лиги наций, который состоялся в Киеве, сборная Украины обыграла национальную команду Испании со счетом 1:0.

Испанские СМИ очень разочарованы поражением своей сборной. Причем не столько самим поражением, сколько тем, что так и не удалось забить, несмотря на все эксперименты Луиса Энрике. Порцию жесткой критики получил и вратарь "Фурии Рохи" Давид Де Хеа. Комплименты в украинской команде достались Бущану, Цыганкову и Шевченко.

"Испания выстрелила в воздух", – гласит заголовок знаменитого издания AS.

Испания выстрелила в воздух" as.com

"Когда сборная Испании стала наседать, хук слева попал в подбородок. Ликование на трибунах, тех трибунах, куда вернулся футбол, и шок для игроков нашей сборной, которые так и не смогли забить гол. Не помог даже Рамос в роли центрального нападающего. Все усилия были бесполезны. Таков наш крест", — разочарованно говорится в статье AS, перевод которой приводит sport.ua.

Испания осталась с нулем Marca

"Испания осталась с нулем", – отмечает Marca, имея в виду и очки, и количество забитых испанцами голов.

"Испания не смогла победить в Киеве, точке на карте, связанной со счастьем (имеется в виду победа сборной Испании на Евро-2012 – прим. ред.). Луис Энрике решился на эксперимент, выпусти в старте Фати и Траоре. Но извлечь из этого выгоду не получилось. Споры о голах еще будут, потому что гол застал Де Хеа не на своем месте", – говорится в материале.

Испания расплачивается за незабитые голы поражением от Украины" Mundo Deportivo

"1:0. Испания расплачивается за незабитые голы поражением от Украины", – пишет Mundo Deportivo.

"Испания проиграла Украине в Киеве, слишком дорого заплатив за отсутствие голов. Недостаток забитых мячей у этой команды начинает настораживать. Гол — самое важное слово в футболе. Это синоним радости, счастья и, как правило, победы. Без голов нет шансов победить. Как бы хорошо ни играла команда, если она не забивает, то все бесполезно. Это и происходит с Испанией. И не только против Украины в Киеве. Счет 4:0, с которым сборная Испании победила украинцев дома, был миражом. Этой команде не хватает забитых голов. На крупных турнирах, таких, как чемпионат Европы, команды, которые не забивают, уезжают домой первым же поездом. Испания покинула Киев, потерпев неожиданное и тревожное поражение", — считает Mundo Deportivo.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина – Испания завершился со счетом 1:0. Победный великолепный гол на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.

После игры Виктор отказался считать себя героем, а Андрей Шевченко дал откровенный комментарий.