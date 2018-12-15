С флагом Украины: испанские фанаты устроили яркий перфоманс в честь Зозули

Болельщики "Бетиса" эффектно потроллили своих коллег из "Райо Вальекано" во время матча 15-го тура чемпионата Испании. Фанаты надели маски с лицом бывшего игрока обеих команд Романа Зозули.

Таким образом ультрас "Бетиса" припомнили сопернику скандальный эпизод. Экс-форвард сборной Украины подписал арендное соглашение с "Райо Вальекано", но после протестов со стороны болельщиков, вынужден был снова вернуться в "Бетис".

Foro MDM

Foro MDM

Болельщикам "Райо" не понравилось, что футболист много помогает армии в своей стране. Фанаты объявили Зозулю нацистом и резко выступили против его трансфера.

Роман Зозуля IRISH MIRROR

Сейчас украинец защищает цвета "Альбасете", который выступает во втором испанском дивизионе. В нынешнем сезоне Зозуля сыграл 15 матчей чемпионата, в которых забил четыре гола и был дважды удален в трех последних турах.

Ultras del Betis provocando a Bukaneros y @RayoVallecano con caretas de Román Zozulia rechazado en el club vallecano y apoyado por los ultras del @realbetis @zozulyaroman18 pic.twitter.com/GfT1F6qPmC — Foro MDM (@foromdm) 9 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики киевского "Динамо" в матче Лиги Европы против "Яблонеца" вывесили баннер. Таким образом ультрас обратились к президенту столичного клуба Игорю Суркису, который разрешил принципиальному сопернику столичного клуба – донецкому "Шахтеру" провести последний еврокубковый матч в нынешнем году на НСК "Олимпийский".