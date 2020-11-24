Испанская пресса "по-русски" оконфузилась с "Динамо" перед матчем с "Барселоной"

Максим Иншаков Футбол 18:16, 24.11.2020

Авторитетная ежедневная испанская газета L`Esportiu иллюстрировала статью посвященную матчу Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона" старым логотипом киевской команды.

Под громкий заголовок "Разоружить" журналисты прикрепили устаревшее круглое лого, под которым украинцы выступали с 1996-го по 2003 года

Газета L`Esportiu со старым логотипом "Динамо"
zbirna.com

Коллеги L`Esportiu такой ошибки не допустили, однако синхронно неправильно написали название столицы Украины.

В анонсах матчей СМИ указали российскую транслитерацию Kiev, а не украинскую Kyiv.

Sport.es
zbirna.com
Marca
zbirna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Marca опозорилась с неправильным написанием фамилий футболистов сборной Украины накануне матча Лиги наций против сборной Испании.

Напомним, что встреча 4-го тура ЛЧ "Динамо" – "Барселона" начнется 24 ноября в 22:00. Уже был опубликован список телеканалов, которые организуют трансляцию.

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