Испанская газета оконфузилась с фамилиями игроков сборной Украины. Фотофакт

Авторитетная испанская газета Marca удивила неправильным написанием фамилий футболистов сборной Украины накануне матча Лиги наций, который состоится во вторник, 13 октября.

На официальной странице УЕФА в Twitter появился снимок с ориентировочными составами команд на поединок. По мнению журналистов издания, главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко выпустит в основном составе Цыникова (Цыганкова), Шарапенко (Шапаренко), Кобаленко (Коваленко), Караве (Караваева) и оставит на лавке запасных Михайличенхо (Михайличенко) и Мараменко (Макаренко).

Напомним, что матч начнется в 21:45 по киевскому времени и пройдет на столичном НСК "Олимпийский". Букмекеры считают Украину явным аутсайдером поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко огласил заявку на противостояние с Испаней в Лиге наций, не включив в нее футболиста "Шахтера".