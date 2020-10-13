Испанская газета оконфузилась с фамилиями игроков сборной Украины. Фотофакт

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
3,5 т.
Коваленко, Цыганков, Соболь против игрока сборной Германии

Авторитетная испанская газета Marca удивила неправильным написанием фамилий футболистов сборной Украины накануне матча Лиги наций, который состоится во вторник, 13 октября.

На официальной странице УЕФА в Twitter появился снимок с ориентировочными составами команд на поединок. По мнению журналистов издания, главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко выпустит в основном составе Цыникова (Цыганкова), Шарапенко (Шапаренко), Кобаленко (Коваленко), Караве (Караваева) и оставит на лавке запасных Михайличенхо (Михайличенко) и Мараменко (Макаренко).

Журналисты издания Marca оконфузились с фамилиями игроков сборной Украины

Напомним, что матч начнется в 21:45 по киевскому времени и пройдет на столичном НСК "Олимпийский". Букмекеры считают Украину явным аутсайдером поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко огласил заявку на противостояние с Испаней в Лиге наций, не включив в нее футболиста "Шахтера".

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