Испания – Украина: видеообзор матча Лиги наций

Сборная Украины во 2-м туре Лиги наций потерпела разгромное поражение от команды Испании. Матч в Мадриде завершился со счетом 4:0.

Уже на 2-й минуте наши футболисты нарушили правила в своей штрафной площадке и пропустили гол с пенальти. В дальнейшем за 90 минут игры "сине-желтые" лишь два раза попали в створ ворот.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видеообзор встречи.

Испания – Украина 4:0 (3:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 3, пенальти Рамос, 2:0 – 29 Рамос, 3:0 – 32 Фати, 4:0 – 84 Ферран Торрес.

Испания – Де Хеа, Регилон, Рамос (Эрик Гарсия, 61), Навас, Пау Торрес, Мерино, Тиаго Алькантара, Ольмо, Родри (Оскар Родригес, 69), Фати, Жерар Морено (Ферран Торрес, 74).

Украина – Пятов, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Марлос (Цыганков, 56), Харатин (Сидорчук, 63), Ярмоленко (Коваленко, 79), Яремчук.

Предупреждения: Родри (37), Малиновский (77), Коваленко (90).

Отметим, что главный тренер нашей команды Андрей Шевченко остался разочарован результатом матча с Испанией.

Наставник с сожалением отметил, что уровень и интенсивность украинского чемпионата не позволяет команде играть два матча подряд на таком уровне.

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