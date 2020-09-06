Испания – Украина: смотреть онлайн матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 6 сентября, проведет второй матч группы 4 Дивизиона А Лиги наций.

Команда Андрея Шевченко в Мадриде сыграет с экс-чемпионами мира испанцами. Встреча пройдет на стадионе "Альфредо Ди Стефано". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИСПАНИЯ – УКРАИНА

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале "Украина".

Кроме того, показ встрече будет организован на специализированном "Футбол 1", где матч будут обсуждать в аналитической студии эксперты и журналисты.

ПРОГНОЗ НА ИСПАНИЯ – УКРАИНА

Явным фаворитом игры считаются хозяева поля. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,42.

Ничья оценивается котировкой 4,50. А показатели на успех украинцев достигают уровня 6,50.

Бенуа Бастьен обслужит матч Испания – Украина. ФК "Сент-Этьен"

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Франции, которую возглавляет Бенуа Бастьен.

Помогать ему будут лайнсмены Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Роль четвертого арбитра исполнит Бенуа Мийо.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании:

– Доволен выступлением молодых игроков. Конечно, им еще нужно время, чтобы освоиться. Мы прояснили некоторые моменты. У нас есть возможность сыграть тем же составом или усилиться. Шевченко очень умен, и я не хочу давать ему подсказки. Уверен, сборная Украины доставит нам немало проблем.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Сила сборной Испании – в ее замечательных исполнителях. Это одна из лучших команд мира. Я очень уважаю ее главного тренера Луиса Энрике. Уверен, он прекрасно подготовил команду к выступлению в Лиге наций. Испанская сборная уже много лет является прекрасным коллективом с великолепными футболистами. Она всегда придерживается своей системы игры и плана на матч.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Испания: Де Хеа – Карвахаль, Торрес, Рамос, Гайя, Бускетс, Мерино, Тиаго, Навас, Фати, Родриго

Украина: Лунин – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Марлос, Яремчук, Мораес

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте Лиги наций сборная Украины обыграла Швейцарию, а испанцы ушли от поражения в игре с Германией.

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