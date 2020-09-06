Испания – Украина: онлайн видео голов

Сборная Украины по футболу в эти минуты играет против команды Испании во втором туре Лиги наций группы 4 дивизиона А.

Поединок проходит в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано. Счет был открыт уже на 2-й минуте. Кривцов не успел за Фати и сбил испанца в своей штрафной площадке. Судья поставил пенальти, который реализовал Рамос.

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Испания – Украина 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – с пенальти Рамос.

Испания – Де Хеа, Регилон, Рамос, Навас, Пау Торрес, Мерино, Тиаго Алькантара, Ольмо, Родри, Фати, Жерар Морено.

Украина – Пятов, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Марлос, Харатин, Ярмоленко, Яремчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 3 сентября, сборная Украины в 1-м туре обыграла соперников из Швейцарии, а команда Испании ушла от поражения в поединке против Германии.

Решающий гол у украинцев в середине второго тайма забил Александр Зинченко. На послематчевой пресс-конференции Андрей Шевченко оценил игру команды.

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