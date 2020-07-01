Испания разгромила Италию в финале Евро-2012 в Киеве: как это было

1 июля 2012 года сборная Испании со счетом 4:0 разгромила Италию в финале Евро-2012 на киевском НСК "Олимпийский".

Чемпионы Европы 2008 года легко разобрались со своими соперниками, забив по два безответных мяча в каждом из таймов, и во второй раз подряд завоевали чемпионский титул. Открыл счет Давид Сильва на 14-й минуте поединка, а в самой концовке первой половины Жорди Альба удвоил преимущество испанцев. Еще два гола в исполнении Фернандо Торреса и Хуана Маты влетели в сетку Джанлуиджи Буффона в последние десять минут матча, когда Италия уже играла в меньшинстве. Вышедший на поле во втором тайме Тиаго Мотта получил повреждение и не смог продолжать, а замен у подопечных Чезаре Пранделли уже не оставалось.

Отметим, что команды дважды встречались в рамках Евро-2012. Их поединок в группе закончился ничьей со счетом 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины удачно стартовала на чемпионате Европы 2012 года, победив Швецию благодаря дублю легендарного Андрея Шевченка. Но затем наша команда дважды уступила – Франции (0:2) и Англии (0:1), в матче с которой бригада венгерского арбитра Виктора Кашшаи не засчитала чистый гол украинцев.