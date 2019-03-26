Испания неожиданно лишилась тренера перед матчем отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не будет руководить командой в матче отборочного турнира Евро-2020 с Мальтой, который состоится во вторник, 26 марта.

Об этом официально сообщила пресс-служба Королевской испанской федерации футбола (RFEF).

"Мы информируем об отсутствии нашего тренера Луиса Энрике Мартинеса на игре 26 марта по форс-мажорным семейным обстоятельствам. Мы просим сдержанности и уважения к его личной жизни. Второй тренер, Роберт Морено, возглавит команду", – говорится в заявлении организации.

Луис Энрике

⚠️ OFICIAL | Informamos de la ausencia de nuestro seleccionador Luis Enrique Martínez en el partido de esta noche por motivos familiares de fuerza mayor. Rogamos discreción y respeto a su intimidad.



El segundo entrenador, Robert Moreno, dirigirá esta noche al equipo — RFEF (@rfef) 26 марта 2019 г.

Отметим, что в стартовой для себе игре квалификации к первенству континента 2020 года "фурия роха" не без труда обыграла Норвегию – 2:1.

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