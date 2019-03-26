МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Испания неожиданно лишилась тренера перед матчем отбора Евро-2020

887Читать материал на украинском

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не будет руководить командой в матче отборочного турнира Евро-2020 с Мальтой, который состоится во вторник, 26 марта.

Об этом официально сообщила пресс-служба Королевской испанской федерации футбола (RFEF).

"Мы информируем об отсутствии нашего тренера Луиса Энрике Мартинеса на игре 26 марта по форс-мажорным семейным обстоятельствам. Мы просим сдержанности и уважения к его личной жизни. Второй тренер, Роберт Морено, возглавит команду", – говорится в заявлении организации.

Луис Энрике

Луис Энрике

Новости
Блохин завидует: 4 случая дикого фарта Украины на старте отбора Евро-2020

Отметим, что в стартовой для себе игре квалификации к первенству континента 2020 года "фурия роха" не без труда обыграла Норвегию – 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерацию футбола Украины обвинили в нарушении процедуры натурализации бразильского нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Тег
сборная Испании по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения