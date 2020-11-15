Испания и Швейцария в Лиге наций разыграли триллер в пользу Украины. Видео

Соперники сборной Украины по группе 4 Лиги наций УЕФА Испания и Швейцария матч 5-го тура свели в ничью 1:1.

Этот результат значительно повысил шансы подопечных Андрея Шевченко остаться в элитном дивизионе турнира перед заключительной встречей группового этапа против Швейцарии 17 ноября.

Хозяева первыми открыли счет и до 89-й минуте успешно удерживали преимущество, несмотря на то, что судья поставил в их ворота два пенальти. Лидер испанской команды Серхио Рамос оба раза не смог переиграть голкипера.

Судьбу встречи решил точный удар Жерара Морено на 89-й минуте.

Швейцария – Испания 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 26 Фройлер, 1:1 – 89 Жерар Морено.

Швейцария – Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Шакири (Соу, 72), Фернандеш, Фройлер, Джака, Цубер (Штеффен, 72), Сеферович (Омерагич, 84), Эмболо (Мехмеди, 90).

Испания – Унаи Симон, Серджи Роберто, Пау Торрес, Регилон, Рамос, Фабиан Руис (Мората, 56), Бускетс (Коке, 72), Ферран Торрес, Ольмо (Каналес, 73), Ойарсабаль (Траоре, 73), Мерино (Жерар Морено, 81).

Предупреждения: Эльведи (15), Эмболо (58), Фройлер (71).

Удаление: Эльведи (79).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 5-го тура Лиги наций в Лейпциге Украина – Германия завершилась со счетом 3:1 в пользу бундестим. При этом первым счет открыли украинцы.