Испания и Германия сыграли в пользу Украины в Лиге наций

Сборная Германии по футболу не смогла на своем поле обыграть команду Испании в первом туре Лиги наций. Встреча на "Мерседес-Бенц-Арена" завершилась со счетом 1:1.

Бундестим усилиями Вернера на 51-й минуте первыми забила в поединке, однако удержать преимущество не смогла. Гайя на 90-й минуте спас Испанию от поражения.

Ничья главных конкурентов Украины по группе 4 Лиги А вывела нашу команду в единоличные лидеры в турнирной таблице.

Турнирная таблица Лиги наций

Германия – Испания 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 51 Вернер, 1:1 – 90 Гайя.

Германия – Трапп, Зюле, Гозенс, Керер, Рюдигер, Гюндоган (Сердар, 74), Джан, Кроос, Дракслер, Сане (Гинтер, 63), Вернер (Кох, 90).

Испания – Де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пау Торрес, Навас (Фати, 46), Бускетс (Мерино, 57), Тиаго Алькантара, Ферран Торрес, Фабиан Руис (Оскар Родригес, 80), Гайя, Родриго.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина обыграла команду Швейцарии. Матч в Лиге А группы 4 прошел на "Арене Львов" и завершился со счетом 2:1.

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