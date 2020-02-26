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26 февраля • обновлено в 18:19
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Исключение "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов: клуб Зинченко подал в суд

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"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, подал официальную апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на решение УЕФА против команды.

"Спортивный арбитражный суд Лозанны зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" на решение УЕФА", – написано на официальном сайте организации.

"Манчестер Сити"

"Манчестер Сити"

Процедура ее рассмотрения включает в себя обмен письменной документацией между сторонами конфликта, созыв арбитражной комиссии, после формирования которой пройдет официальное слушание по делу и объявление окончательного решения.

В CAS отметили, что организация пока не может назвать даты вынесения приговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля УЕФА объявил о наказании "Манчестер Сити" за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП). Руководство клуба заявило, что собирается оспорить это решение в CAS, а главный тренер Пеп Гвардиола сказал, что принимает вызов, брошенный команде европейскими функционерами.

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Место
Швейцария Лозанна
Теги
УЕФА ФК Манчестер Сити
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