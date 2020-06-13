Исключение Федерации футбола Киева из состава УАФ недействительно – суд

Александр Чеканов Футбол 11:06, 13.06.2020

Исключение Федерации футбола Киева (ФФК) из числа членов Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) приостановлено решением Печерского суда столицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФФК. Организация была исключена из состава УАФ 7 июня на конгрессе УАФ, однако суд признал решения недействительными.

"По результатам рассмотрения суд запретил УАФ осуществлять любые действия, которые не допускают реализацию ФФК своих прав как члена УАФ. Кроме того, суд запретил участвовать в заседаниях исполкома УАФ и во всех других руководящих органах новоизбранным вице-президентам и членам исполкома. Обязал УАФ предоставить право участвовать в заседаниях исполкома и других руководящих органов, снятых вице-президентов и членов исполкома УАФ", – говорится в тексте заявления ФФК.

Как сообщал OBOZREVATEL, на конгрессе УАФ было принято решение о будущем главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в национальной команде.

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