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13 июня • обновлено в 11:15
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Исключение Федерации футбола Киева из состава УАФ недействительно – суд

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Исключение Федерации футбола Киева (ФФК) из числа членов Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) приостановлено решением Печерского суда столицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФФК. Организация была исключена из состава УАФ 7 июня на конгрессе УАФ, однако суд признал решения недействительными.

Исключение Федерации футбола Киева из состава УАФ недействительно – суд

"По результатам рассмотрения суд запретил УАФ осуществлять любые действия, которые не допускают реализацию ФФК своих прав как члена УАФ. Кроме того, суд запретил участвовать в заседаниях исполкома УАФ и во всех других руководящих органах новоизбранным вице-президентам и членам исполкома. Обязал УАФ предоставить право участвовать в заседаниях исполкома и других руководящих органов, снятых вице-президентов и членов исполкома УАФ", – говорится в тексте заявления ФФК.

Как сообщал OBOZREVATEL, на конгрессе УАФ было принято решение о будущем главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в национальной команде.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
ФФУ
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