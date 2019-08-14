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"Исключен из контракта": раскрыты неожиданные подробности увольнения Хацкевича

1.5т Читать материал на украинском

Журналист телеканала "2+2" Игорь Цыганык раскрыл подробности договора между президентом "Динамо" Игорем Суркисом и экс-главным тренером Александром Хацкевичем.

"Перед подписанием нового контракта была договоренность с Хацкевичем и Суркисом, что невыход в Лигу чемпионов автоматически останавливает работу белоруса в клубе. Потому что три года подряд, сколько ж еще делать попыток? Но несмотря на то, что президент клуба захотел прописать это в контракте, в итоге такой пункт был исключен и была лишь устная договоренность", - заявил Цыганык в эфире своей Youtube-передачи "Цыганык Live".

"Эта вероятность существовала, и кто бы про что не рассказывал, но эта договоренность и есть основная причина, по которой Хацкевич был уволен из "Динамо" - уточнил журналист.

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Как сообщал OBOZREVATEL,что поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский тренер "бело-синих" вместе с тренерским штабом был уволен.

Позже СМИ стали известны кандидаты на пост наставника вице-чемпионов Украины.

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Персоны
Александр Хацкевич Игорь Цыганык
Тег
ФК Динамо Киев
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