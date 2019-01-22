Исчезнувшего футболиста ''похоронили'' во Франции

Самолет аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который пропал без вести над Ла-Маншем, до сих пор не нашли. Спасатели дали неутешительный прогноз, заявив, что выживших на борту нет.

"Прошло уже очень много времени, погода довольно плохая, вода холодная… Я не ожидаю, что кто-то выжил", - заявил агентству Associated Press главный офицер Воздушного поиска Нормандских островов Джон Фицджеральд.

Эмилиано Сала Nantes FC Official

Поиски пропавшего самолета прекращены из-за плохих погодный условий. Возобновить их планируют уже завтра.

17.00 update



Search and rescue operations have been suspended as the sun has now set.



The current plan is for it to resume at sunrise tomorrow.



There will be no further updates tonight. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский нападающий Эмилиано Сала находился на борту самолета, который бесследно пропал вечером 21 января во время перелета из Нанта в Кардифф.

28-летний футболист направлялся в столицу Уэльса, чтобы завершить свой переход в клуб английской Премьер-лиги "Кардифф Сити", который заплатил за игрока рекордные для себя 15 миллионов фунтов.

Выбор одномоторного самолета для ночного перелета над Ла-Маншем стало главной ошибкой аргентинца.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!