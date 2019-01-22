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Исчезнувшего футболиста ''похоронили'' во Франции

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Самолет аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который пропал без вести над Ла-Маншем, до сих пор не нашли. Спасатели дали неутешительный прогноз, заявив, что выживших на борту нет.

"Прошло уже очень много времени, погода довольно плохая, вода холодная… Я не ожидаю, что кто-то выжил", - заявил агентству Associated Press главный офицер Воздушного поиска Нормандских островов Джон Фицджеральд.

Эмилиано Сала

Эмилиано Сала

Nantes FC Official

Новости
Отказал "Динамо": что известно об исчезнувшем аргентинском футболисте

Поиски пропавшего самолета прекращены из-за плохих погодный условий. Возобновить их планируют уже завтра.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский нападающий Эмилиано Сала находился на борту самолета, который бесследно пропал вечером 21 января во время перелета из Нанта в Кардифф.

28-летний футболист направлялся в столицу Уэльса, чтобы завершить свой переход в клуб английской Премьер-лиги "Кардифф Сити", который заплатил за игрока рекордные для себя 15 миллионов фунтов.

Выбор одномоторного самолета для ночного перелета над Ла-Маншем стало главной ошибкой аргентинца.

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Чемпионат Англии
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