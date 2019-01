Исчезнувшего футболиста ''похоронили'' во Франции

Самолет аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который пропал без вести над Ла-Маншем, до сих пор не нашли. Спасатели дали неутешительный прогноз, заявив, что выживших на борту нет.

"Прошло уже очень много времени, погода довольно плохая, вода холодная… Я не ожидаю, что кто-то выжил", - заявил агентству Associated Press главный офицер Воздушного поиска Нормандских островов Джон Фицджеральд.

Поиски пропавшего самолета прекращены из-за плохих погодный условий. Возобновить их планируют уже завтра.

17.00 update



Search and rescue operations have been suspended as the sun has now set.



The current plan is for it to resume at sunrise tomorrow.



There will be no further updates tonight.