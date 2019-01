Исчезновение футболиста клуба АПЛ: полиция сделала шокирующие заявление

На третьи сутки после исчезновения самолета, котором находился самый дорогой новичок футбольного клуба Премьер-лиги Англии Эмилиано Сала, спасатели прекратили поиски.

Полиция опубликовала неутешительные новости об аргентинском форварде. По словам в отчете о поисковой операции, спасатели прочесали окрестности, однако не нашли следов самолета, его пилота и пассажира. Вероятность того, что кто-то из людей выжил, остается практически нулевой. В связи с этим спасатели приняли нелегкое решение о прекращении поисков.

3.15pm Update. Please read the attached statement. Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi

Официальный сайт "Кардифф Сити" опубликовал заявление об исчезновении своего новичка.

"С большим сожалением сообщаем о последних новостях поиска Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона. Капитан порта Дэвид Баркер сказал: "Несмотря на все усилия воздушных и поисковых средств Нормандский островов, Великобритании и Франции, которые проверили около 1700 кв. миль, потратив огромное количество времени на поиски, изучив данные мобильных телефонов и спутниковые снимки, мы не смогли найти никаких следов самолета, пилота или пассажира", - говорится в заявлении.

At this time of immeasurable sadness, our thoughts are with the family and friends of both men on board, the fans of both @FCNantes, #CardiffCity, and their connections around the world.https://t.co/C47oWEhURw#CityAsOne