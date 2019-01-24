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Исчезновение футболиста клуба АПЛ: полиция сделала шокирующие заявление

3.2тЧитать материал на украинском

На третьи сутки после исчезновения самолета, котором находился самый дорогой новичок футбольного клуба Премьер-лиги Англии Эмилиано Сала, спасатели прекратили поиски.

Полиция опубликовала неутешительные новости об аргентинском форварде. По словам в отчете о поисковой операции, спасатели прочесали окрестности, однако не нашли следов самолета, его пилота и пассажира. Вероятность того, что кто-то из людей выжил, остается практически нулевой. В связи с этим спасатели приняли нелегкое решение о прекращении поисков.

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Эмилиано Сала

Эмилиано Сала

Официальный сайт "Кардифф Сити" опубликовал заявление об исчезновении своего новичка.

"С большим сожалением сообщаем о последних новостях поиска Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона. Капитан порта Дэвид Баркер сказал: "Несмотря на все усилия воздушных и поисковых средств Нормандский островов, Великобритании и Франции, которые проверили около 1700 кв. миль, потратив огромное количество времени на поиски, изучив данные мобильных телефонов и спутниковые снимки, мы не смогли найти никаких следов самолета, пилота или пассажира", - говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Самолет с новичком английского "Кардифф Сити" Эмилианом Салой пропал с экранов радаров во время перелета из Нанта в столицу Уэльса.

  • 19 января аргентинский нападающий подписал контракт с представителем Премьер-лиги и стал самым дорогим приобретением в истории "Кардиффа" (17,1 млн евро).

  • Один из авиационных экспертов назвал сумасшествием выбор одномоторного Piper Malibu для ночного перелета через Ла-Манш.

  • Опытный британский пилот Дэйв Хендерсон не поднялся на борт самолета, который 21 января пропал при перелете из Нанта в Кардифф.

  • Незадолго до вылета на своей странице в Facebook пилот исчезнувшего экипажа Ибботсон запостил фото, под которым оставил странную подпись.

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Персона
Эмилиано Сала
Место
УэльсКардифф
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