Исчезающий спрей, судья за воротами: что известно о футбольных арбитрах

И вновь о футболе, как же без него, - вашей любимой игре, которую нам более 150 лет назад подарила Англия. Здесь проходили первые матчи, здесь устанавливались и много раз менялись правила.

Здесь впервые во время одного из матчей, который проводил полицейский по основной профессии, в один из спорных моментов довольно грубой игры прозвучал свисток, который арбитр достал из кармана.

Этому были удивлены игроки, зрители. Но с того матча, который вошел в историю футбола, уже много лет на футбольных матчах любого уровня человек со свистком – главный его режиссер. Хотя некоторые наши судьи обижаются, когда я их называю режиссерами футбольных сражений. А разве не так? Так что вновь поговорим о футбольных арбитрах – ни в одном виде игрового вида спорта их нет столько.

Раньше их называли "люди в черном". Это и понятно, ведь их форма была только черного цвета. Сейчас форма у рефери может быть бирюзовой, красной, желтой. За последние годы экипировка судей была усовершенствована, появилось немало новинок. Причина в том, что современный футбол стал настолько быстрым, что судьям порой не удается поспевать за развитием событий на поле. На помощь рефери всегда готовы прийти ассистенты, но, чтобы у них что-то уточнить, необходимо сделать паузу в игре, а основное предназначение технических новинок – сэкономить время.

Теперь в их арсенале появился исчезающий спрей, который используется практически во всех чемпионатах. При помощи спрея рефери обозначают расстояние от мяча до "стенки" из футболистов при пробитии штрафных ударов. Следы от него на газоне исчезают за считанные минуты. Частенько футбольные матчи обслуживает мини-команда арбитров из шести человек. Главный в поле, двое ассистентов, четвертый арбитр, показывающий компенсированное время и помогающий делать замены, а также два арбитра за воротами. И у каждого свои обязанности.

Шипы прибили гвоздями

Арбитры, как и футболисты, бегают по полю в бутсах. У игроков они появились раньше. Об этой футбольной "обуви" и поговорим, тем более у бутс непростая история.

Первые бутсы, появившиеся в 1920 году, были высокими, достигая лодыжки. В свое время футболисты просто прибивали шипы гвоздями к своим обычным ботинкам. Шли годы, и дизайн кожаных подошв был разработан специально под шипы, которые при желании могли ввинчиваться и отвинчиваться. И если раньше они были металлическими, то теперь они сделаны из пластика. Многие годы все бутсы были исключительно черного цвета. В 50-х годах они были тяжелыми – весили целых 1,5 кг!

В каждой команде был свой сапожник, который следил за состоянием бутс, подшивал их, ремонтировал, а иногда и самостоятельно шил. В "Динамо" (Киев) таким мастером был специалист по фамилии Скузин, мастерская которого находилась прямо на стадионе, в комнатушке одной из колонн у входа на динамовскую арену имени Валерия Лобановского. Работал он с утра до вечера, и к нему заходили не только игроки команды мастеров, такие как Голубев, Коман, Попович, Ерохин, Зазроев и другие, но и игроки юношеской команды, часто получавшие от доброго сапожника бутсы в подарок, в которых играли динамовские мастера. Как-то такие бутсы достались и мне, вратарю юношеской команды "Динамо", которая в 1960 году в Мичуринске, победив в финале московский "Спартак" (3:0), стала чемпионом СССР. И я до сих пор храню их!

Спецбутсы для Месси

Что же мы знаем о бутсах? Они являются, пожалуй, самой важной деталью экипировки любого футболиста. Ведущие производители спортивной амуниции то и дело внедряют высокие технологии в изготовление обуви для футбола, время от времени выбрасывая на рынок интересные новинки. Так, компания Adidas выпустила специальные бутсы со встроенным электронным чипом, позволяющим получить всю информацию об игроке – какую дистанцию он пробежал, сколько раз ударил по мячу и т.п. Первым такую модель примерил лучший футболист планеты – обладатель шести "Золотых мячей", аргентинский бомбардир "Барселоны" Лионель Месси.

Многие производители даже обзавелись специальными "тюнинг-центрами", где каждый желающий игрок может заказать бутсы на свой вкус. По желанию клиента бутсы могут быть изготовлены в любой цветовой гамме, также может быть нанесена фамилия заказчика или национальный флаг. Для знаменитых профессиональных футболистов бутсы – это не только обувь, но и средство выделиться в среде себе подобных. Начав с нанесения своего имени и номера на бутсы, футбольные миллионеры дошли до того, что стали украшать обувь драгоценными камнями! Так, бутсы английских футболистов Джона Терри, Уэйна Руни и Рио Фердинанда, украшенные в общей сложности 7444 драгоценными камнями, были оценены на лондонском аукционе в $770 тысяч. А самые дорогие бутсы в мире принадлежат защитнику французского ПСЖ Мамаму Сахо. Он отвалил за пару обуви, украшенную пятью тысячами камней Swarovski, более миллиона долларов!

Кстати, компания Kelme с 2000 года начала под заказ выпускать гламурную линию бутс – Kelme Swarovski. Примечательно, что цену на обувь оглашали только после изготовления пары, ведь только тогда можно было посчитать, сколько драгоценных камней на них ушло. Цена одной пары таких бутс составляла 6-9 тысяч евро.

Один из самых известных модников мирового футбола Дэвид Бэкхем играл в бутсах, на которых были выбиты имена его детей: Бруклина, Ромео, Круза и Харпер. А вообще футболист всегда отличался эксклюзивными моделями, дизайн которых Дэвид нередко разрабатывал сам.

Профессиональный футболист за один сезон использует более десяти пар бутс, в зависимости от качества газона, погодных условий и прочих факторов. Иногда футболисты приурочивают смену обуви к какому-то событию. Например, лучший футболист мира Лео Месси за сезон меняет семь разных моделей, которые он получает от своего спонсора за забитые мячи. А когда аргентинец получил свой третий "Золотой мяч", Adidas презентовал ему специальную золотую пару бутс. В них на поле не выйдешь, но в богатой футбольной коллекции аргентинца смотрятся на заглядение.

В чемпионате Украины футболисты отдают предпочтение в основном двум гигантам спортивной экипировки – Adidas и Nike. Цена наиболее популярных моделей колеблется от 200 до 300 долларов. Но некоторые игроки имеют персональные контракты со спортивными фирмами, которые бесплатно предоставляют им бутсы. Футболисты – народ суеверный, поэтому множество их примет связаны именно с обувью. Одни начинают одевать или зашнуровывать бутсы с определенной ноги, другие не меняют фартовую пару ни в играх, ни на тренировках.

Главное для обладателя бутс – чтобы они были забивными. Именно такие были у Блохина, Протасова, Беланова, Буряка, Шевченко, Реброва. Сейчас – другие кумиры у футбольных болельщиков…

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