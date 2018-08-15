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"Ищем": Суркис сказал, кого хочет купить "Динамо"

5.5тЧитать новость на украинском

Президент "Динамо" Игорь Суркис после победного матча "Динамо" со "Славией" признался, что селекционеры до сих пор ищут форварда в команду.

"Продолжаем искать нападающего. Надеюсь, что нам удастся его найти. Понимаем, что с одним Бесединым нам будет очень тяжело. Мы взяли Супрягу, но пока он восстановится и начнет играть, пройдет время. Есть Русин, но мы ищем форварда, опять же таки не для количества, а для качества", - заявил Игорь Михайлович в эфире FootballHub.

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Напомним, что матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "Славия" завершился со счетом 2:0.

В плей-офф отбора вице-чемпион Украины сыграет с голландским "Аяксом".

Персона
Игорь Суркис
Место
Украина
Объект
ФК Динамо Киев
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