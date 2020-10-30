Ирландский клуб установил в Лиге Европы исторический рекорд, который невозможно превзойти

Футбольный клуб "Дандолк" из одноименного ирландского города стал автором невероятного достижения в Лиге Европы.

В матче второго тура группового этапу ирландцы разгромно проиграли на выезде лондонскому "Арсеналу" – 3:0, но вписали свое имя в историю ЛЕ. Футболисты "Дандолка" сумели ни разу не нарушить правила за все 90 минут игры, став первой командой, которой это удалось в турнире, информирует Twitter ОJptaJoe.

Таким образом, игроки "Дандолка" оформили рекорд, который возможно только повторить.

Примечательно, что футболисты "Арсенала" сфолили 20 раз, но избежали желтых или красных карточек.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Зари" Дмитрий Иванисеня отметился невероятным голом в матче Лиги Европы с португальской "Брагой", которая нанесла украинцам второе поражение в турнире.