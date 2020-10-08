Иранский футболист получил длительную дисквалификацию из-за празднования гола

Иранский футболист "Персеполиса" Исса Алексасир был жестко наказан за жест, который он показал во время празднования одного из своих голов.

Как сообщает издание Sportstar, перед полуфинальным матчем азиатской Лиги чемпионов против "Аль-Насра" стало известно о дисквалификации нападающего на полгода и штрафе в размере 10 тысяч долларов. В четвертьфинальном поединке против "Пахтакора" он сделал дубль, а празднование одного из его голов расценили как расисткое. Алексасир показал в телевизионную камеру азиатский разрез глаз.

Решение о дисквалификации футболиста вызвало негодование, поскольку он уже долгое время празднует голы таким образом. Нападающий посвящает их племяннику.

Отметим, что, несмотря на отсутствие одного из лидеров команды, "Персеполису" удалось одолеть "Аль-Наср" по итогам серии пенальти и выйти в финал Лиги чемпионов АФК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Иране после пыток казнили чемпиона страны.