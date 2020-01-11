Иранский футболист не смог прилететь в Украину из-за катастрофы самолета МАУ

Иранский нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди не смог прилететь в Украину перед выходом донецкого клуба из отпуска, сообщает Футбол NEWS.

Шахаб Захеди

Причиной стало закрытие всех рейсов из Украины в Иран и обратно. Футболист присоединится к команде уже непосредственно в Турции.

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