Иранский футболист не смог прилететь в Украину из-за катастрофы самолета МАУ

Иранский нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди не смог прилететь в Украину перед выходом донецкого клуба из отпуска, сообщает Футбол NEWS.
Шахаб Захеди
Причиной стало закрытие всех рейсов из Украины в Иран и обратно. Футболист присоединится к команде уже непосредственно в Турции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
В сети появилось видео, на котором, возможно, запечатлен момент пуска иранской ракеты по пассажирскому лайнеру МАУ.
Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране катастрофу самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.
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