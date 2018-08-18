Инцест и жертвоприношение: мать футболиста зарезали ради карьеры ее сына

Бывший нападающий сборной Габона по футболу Шива Н'Зигу рассказал, что ради его успешной карьеры в свое время была убита его мать.

"Мой отец зарезал мать, объяснив это "жертвоприношением во благо процветания своего бизнеса". Он сказал, то пошел на убийство ради моей успешной карьеры в футболе",- заявил габонец в интервью YouTube-каналу Le Chroniques du Gabon.

Шива Н'Зигу

Также игрок признался, что в начале карьеры родители подделали его документы, изменив имя и занизив возраст на пять лет. Кроме того, Н'Зигу рассказал о сексуальных связях с мужчинами, тетей и сестрой во время одного из религиозных ритуалов.

Н'Зигу выступал за разные клубы, в числе которых значится французский "Нант", и завершил карьеру в 2016 году. Спортсмен провел 24 матча за сборную Габона в период с 2000-го по 2008 год, забив пять мячей.

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