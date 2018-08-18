МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ЭкономикаШоу

Инцест и жертвоприношение: мать футболиста зарезали ради карьеры ее сына

15.2тЧитать новость на украинском

Бывший нападающий сборной Габона по футболу Шива Н'Зигу рассказал, что ради его успешной карьеры в свое время была убита его мать.

"Мой отец зарезал мать, объяснив это "жертвоприношением во благо процветания своего бизнеса". Он сказал, то пошел на убийство ради моей успешной карьеры в футболе",- заявил габонец в интервью YouTube-каналу Le Chroniques du Gabon.

Шива Н'Зигу

Также игрок признался, что в начале карьеры родители подделали его документы, изменив имя и занизив возраст на пять лет. Кроме того, Н'Зигу рассказал о сексуальных связях с мужчинами, тетей и сестрой во время одного из религиозных ритуалов.

Новости
Чемпиона ММА зарезали: появилось видео момента убийства

Н'Зигу выступал за разные клубы, в числе которых значится французский "Нант", и завершил карьеру в 2016 году. Спортсмен провел 24 матча за сборную Габона в период с 2000-го по 2008 год, забив пять мячей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-вратарь в России зарезал родственников и разрубил тела топором.

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
36
3
Смешно
0
Интересно
11
Печально
30
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Лучшее свидетельство того, что негр - человек )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги