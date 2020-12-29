Интрига в УПЛ от Луческу: обзор спортивных СМИ

В преддверии Нового года отечественная пресса подводила, в основном, итоги первой половины сезона в УПЛ. Кроме того, традиционно много внимания было уделено проблемам судейства, а также прочно прописавшемуся в негативном контексте руководству ФФУ/УАФ.

УПЛ: ЛУЧЕСКУ ВОЗРОЖДАЕТ ИНТРИГУ

На протяжении нескольких последних лет СМИ часто высказывали сожаление по поводу падения уровня национального чемпионата, с ностальгией вспоминая первую половину десятилетия, когда наша Премьер-лига переживала пору расцвета. Конечно, до тех времен нам пока еще далеко. Однако события первой части чемпионата дают основания говорить, что наметилась тенденция к лучшему.

Безусловно, без разочарований не обошлось. В частности, пресса пишет о неожиданном провале "Днепра-1", который встретил зимние каникулы на последнем месте. Отчасти утратила привычную боевитость "Александрия". Прогнозировано не смогли выстрелить новички, хотя моментами и удивляли – как, к примеру, "Рух", сыгравший вничью с "Шахтером". Но зато подтянулись другие клубы, и в целом конкуренция выросла, а с ней – и интерес к турниру.

"У Прем'єр-лізі раніше скептично ставилися до того ж "Колоса" чи "Олімпіка", але чемпіонат стає цікавішим", – делится мнением тренер луцкой "Волыни" Василий Сачко (pfl.ua, 25.12.2020).

"Навіть на фоні великих кадрових проблем, що переслідували клуби через епідемію коронавірусу, перше коло дає привід констатувати динаміку росту середнього рівня національного чемпіонату, – пишет Сергей Костенюк(Football24.ua, 21.12.20).

При этом важнейший вывод по итогам минувшей осени, по мнению Костенюка, заключается еще и в том, что клубы убедились в необходимости больше доверять своим молодым игрокам:

"Якби не масові карантини у клубах, навряд чи ми б зараз мали такий великий прогрес у Забарного, Попова, Нещерета, Трубіна, Корнієнка, Бондаря... Головне, щоб наш футбол правильно скористався цим уроком і не повертався назад, до своєї затишної заводі. У нас багато талановитої молоді, яку потрібно розвивати. Для того, щоб найкраще розкрити свій потенціал, молодий гравець повинен якомога більше грати, відчувати максимальні вимоги та відповідальність, а не сидіти на лавці в очікуванні…" (football24.ua, 21.12.20).

Тут, кстати, необходимо добавить, что по ходу текущего чемпионата говорить о себе заставили не только вышеназванные представители "Динамо" и "Шахтера". Пресса отмечает также вратаря "Львова" Костика, хавбека "Десны" Мудрика, форварда "Миная" Нуриева… Хорошие перспективы, судя по всему, вырисовываются у нападающего "Руха" Кухаревича, которым заинтересовался бельгийский "Андерлехт". Несомненно, приятно удивил бомбардир "Олимпика" Шахаб, на пару с динамовцем Цыганковым возглавляющий список лучших снайперов чемпионата.

Но, конечно же, ключевой момент минувшего полугодия – это то, что турнир УПЛ по-настоящему интригует.

"Мы видим сражения на всех строчках турнирной таблицы, и это однозначно не может не радовать. Таким и хочется видеть украинский чемпионат. С интригой, с огнем", – пишет Александр Рыженко (ua-football.com, 18.12.2020).

СМИ отмечают очень высокую плотность в группе команд, ведущих борьбу за выживание (три очка разрыва между 10-м и 14-м местом). И тут для всех очевидно, что никто из них не намерен сдаваться без боя, как это случилось в прошлом сезоне с "Карпатами". По крайней мере, представители всех кандидатов на вылет уверенно говорят о задаче сохранить прописку в УПЛ.

Большой интерес у прессы вызывает борьба за зону Лиги Европы и особенно за третье место, на которое в равной степени претендует сразу несколько коллективов. Явного фаворита среди них нет, но все же чаще таковыми называют "Десну" и "Зарю".

"Команды демонстрируют отличную стабильность, – констатирует Владимир Стахов. – На этом же отрезке прошлого чемпионата ребята из Чернигова и Луганска также располагались на третьем и четвертом местах, а тогдашний один балл преимущества Александра Рябоконя можно считать несущественным. Сейчас же коллективы и вовсе идут вровень, если смотреть на потерянные очки. Да и по качеству футбола отмеченные команды пока превосходят конкурентов, поэтому "бронзу" вновь должны разыгрывать подопечные Рябоконя и Виктора Скрипника" (bolel-ik.com.ua, 21.12.2020).

А, безусловно, главная фишка сезона-2020/21, по всеобщему мнению, это спор за титул между "Динамо" и "Шахтером".

Напомним, что год назад на этом этапе горняки уже имели приличный гандикап, в связи с чем их чемпионство сомнений практически не вызывало. Теперь же к промежуточному финишу первыми пришли киевляне, опередившие главных соперников на одно очко.

Столь жесткая конкуренция, естественно, получает одобрение со стороны СМИ. Ну и вполне естественно, что многие издания, анализируя выступление лидеров отечественного футбола в первой части чемпионата, задаются вопросом: это "Шахтер" "подсел" или же "Динамо" так прибавило?

Очевидно, что ответ однозначным быть не может.

"Шахтер", хотя и победил "Динамо" в очной встрече 9-го тура, первую часть чемпионата провел не столь убедительно, как в 2019 году, выиграв лишь семь матчей из 12-ти.

СМИ видят тут несколько причин. И дело далеко не только в самоуспокоенности после трех подряд чемпионских сезонов или недонастрое, который вполне мог присутствовать на фоне Лиги чемпионов. Там горняки, безусловно, выкладывались даже больше, чем на все сто, что вылилось в сенсационные победы над "Реалом" и достойные ничьи с "Интером".

Итак, пресса первым делом отмечает, что у "Шахтера" минувшим летом банально не было времени для подготовки к сезону: предыдущий цикл донецкая команда закрыла 17-го августа, проиграв "Интеру" в полуфинале Лиги Европы, а нынешний начала уже 21-го.

"Нехватка базы, которая закладывается на предсезонных сборах, сказывается, – не сомневается Владимир Стахов. – Но также нельзя не отметить, что в "Шахтере" полноценно пошла (не прошла!) смена поколений" (bolel-ik.com.ua, 21.12.2020).

СМИ констатируют: карьера игроков, которые в "Шахтере", так сказать, делали разницу, пошла на спад. Марлос сдал в силу возраста, то же самое касается Мораэса, и Тайсон тоже не так хорош, как раньше, к тому же он не скрывает, что хочет уйти. В то же время Тете и Соломон, с которыми связаны большие надежды на будущее, к роли лидеров еще не готовы. Таким образом, в атаке у "Шахтера" наметился небольшой кризис жанра, на который указывает Георгий Грошев:

"Семь побед, из которых лишь три добыты уверенно – над "Львовом", "Минаем" и слишком осторожным "Динамо"… В остальных же матчах горняки либо очки теряли, либо с трудом вырывали победы, показывая неумение играть против плотной обороны" (toredo.in.ua, 20.12.2020).

Ну, и еще один момент – игра собственно соперников, которые почувствовав, что "Шахтер" уже не столь грозен в атаке, стали успешно пользоваться тем, что горняки крайне некомфортно чувствуют себя, попадая под давление. Как итог – в текущем чемпионате команда Луиша Каштру пропускает вдвое больше от прошлогодней нормы.

Словом, в игре у "Шахтера" наблюдался определенный и отчасти закономерный спад, что подтверждает и актив команды: в прошлом чемпионате после 13-ти туров он составлял 37 очков, сейчас – 29. Ну и сами горняки признают, что провели не лучшую осень.

"За эти полгода наиграли на 7 баллов из 10-ти, – говорит, к примеру, капитан "Шахтера" Тарас Степаненко. – Были хорошие результаты, но в некоторых матчах оступились. Не совсем хорошие результаты в чемпионате Украины больше связаны с психологией, поэтому на семерочку можно оценить" (sport.ua, 23.12.2020).

Но, безусловно, неуместно считать, что второе текущее место горняков – исключительно их "прокол" и недоработка.

Пробуксовкой "Шахтера" нужно было еще воспользоваться, и "Динамо" это сделало, попутно продемонстрировав не только позитивную динамику в результатах, но и явно прибавив в игровом плане.

На этот фактор указывают практически все СМИ, в первую очередь отдавая должное Мирче Луческу, под руководством которого команда выполнила все задачи, стоявшие перед ней в первой части сезона. "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, пробилось после длительного перерыва в Лигу чемпионов, заняв "свое" третье место в группе, и достаточно ровно прошло дистанцию чемпионата.

"З приходом Мірчі Луческу на посаду тренера "Динамо" антураж і підхід до виконання своїх професійних обов'язків cуттєво змінився, – делится наблюдениями Всеволод Кевлич. – Немає зверхнього ставлення до суперників, які рівнем нижчі. Румунський тренер правильно почав працювати від можливостей гравців. Робитимемо тільки те, що можемо. Що не можемо – не робимо, але вчимося, щоб розширити можливості...

Микола Шапаренко досяг найбільшого прогресу після приходу Луческу. Віктор Циганков під кінець сезону почав показувати те, що від нього чекають. Очевидний прогрес у Іллі Забарного. Віталій Миколенко виріс як універсал – може закрити дві позиції в захисті. Інші почали грати в те, що від них можна досягти на сьогоднішній момент…" (gazeta.ua, 22.12.20).

"У "Динамо" з приходом Мірчі Луческу змінилася якість гри, – отмечает известный тренер Игорь Яворский. – Команда стала дисциплінованішою. Знає, як атакувати й захищатися. Лідерство в чемпіонаті заслужене. "Динамо" втрачає в матчах із лідерами, але з середняками й аутсайдерами грає без збоїв. Раніше були неймовірні розриви між лініями, тепер такого немає" (gazeta.ua, 24.12.20).

Интересные детали в игре "Динамо" также подмечает Сергей Костенюк:

"Майже все перше коло чемпіонату Динамо грало за базовою схемою 4-2-3-1. Лише в останніх матчах осінньої частини сезону кияни перейшли на формацію 4-3-3 (4-1-4-1 без м'яча). На мій погляд, цей перехід відбувся з переходом на проактивні методи оборони.

Щільний графік матчів на два фронти (УПЛ та ЛЧ) не завжди дозволяв вмикати високий пресинг та контрпресинг, як у матчі з Ворсклою (2:0), але було помітно, що Мірча Луческу прагне збагачувати тактичний арсенал команди і низький блок у фазі гри без м'яча на старті сезону був обумовлений дефіцитом часу нового тренерського штабу" (football24.ua, 21.12.20).

Словом, пресса в очередной раз делает вывод, что минувшим летом президент "Динамо" Игорь Суркис принял удачное решение, пригласив Мирчу Луческу. Но, само собой, успехи киевлян еще не означают, что они вышли в фавориты чемпионской гонки. "Шахтер", как уверены СМИ, сохраняет чемпионский потенциал, а после зимней паузы и полноценных сборов, наверняка добавит в стабильности. Так что шансы претендентов на золото равны. И, надо полагать, по весне многое будет зависеть от того, как команды сработают на трансферном рынке.

В ПРЕДДВЕРИИ ТРАНСФЕРНОЙ ЛИХОРАДКИ

Кадровая политика украинских клубов – традиционно одна из топ-тем межсезонья для СМИ. Пока что обсуждаются преимущественно трансферы "на выход". В частности, по ходу минувшей недели вышло довольно много материалов по поводу наметившегося перехода полузащитника "Шахтера" Коваленко в итальянскую "Аталанту".

Пока в этом вопросе официальной конкретики нет, но поскольку информация исходит от авторитетных итальянских изданий, отечественные медиа склоняются к тому, что трансфер может состояться уже в январе.

"Эта новость обретает все больше и больше подтверждения в различных европейских источниках. С "Аталантой", по неофициальным данным, Коваленко уже подписал предварительный контракт сроком на четыре сезона. В итальянский клуб хавбек может перебраться летом 2021 года, когда у него истечет договор с "Шахтером", или уже в январе, на что пока больше ориентированы в "Аталанте" – пишет sport.ua (27.12.2020).

По мнению отечественных журналистов, такой поворот в карьере Коваленко должен пойти ему на пользу: способности Виктора сомнений не вызывают, его игровые качества вкупе с умением создавать баланс в средней линии по идее идеально подходят для Серии А, а новый вызов должен стать хорошим толчком для роста.

"Мы имеем футболиста, который уперся в свой "потолок", – читаем на сайте "Трибуна". – При этом непонятно, "потолок" этот определен его собственными возможностями, или же обстоятельствами. Ни один показатель в его статистике не является плохим, просто он хуже конкурентов. Результаты на уровне УПЛ и даже ЛЕ он дает, та же точность пасов в 83% – это не самый плохой показатель. Но становится вопрос: если Коваленко застопорился на этом уровне, то как скоро он отойдет на третий или даже четвертый план в "Шахтере"?" (ua.tribuna.com, 23.12.2020).

Кроме того, некоторые СМИ ждут, что "Шахтер" расстанется в это межсезонье и с Тайсоном, который мечтает завершить карьеру в родном "Интернасьонале". Проблема, как убеждены журналисты, заключается в том, что так называемые неигровые моменты все больше перевешивают способность Тайсона влиять на результат. Он явно обижен на "Шахтер" за то, что его не отпустили раньше, и это, вполне возможно, негативно сказывается на всей команде.

"Его постоянные намеки, что он хочет уйти, что он хочет в Бразилию разъедают атмосферу в команде и негативно влияет в целом, – считает Александр Рыженко. – Он не хочет играть, говорит, что хочет в Бразилию, а его ставят в состав. Он спорил со Степаненко – у него забирали капитанскую повязку. И это все накапливается… А отпустив сейчас Тайсона, можно, во-первых, сэкономить на зарплате и заработать копейку на трансфере. К тому же, психологический аспект, о котором я говорил выше… Конечно, без Тайсона будет труднее, но есть Маркос Антонио, у которого появится шанс прибавлять" (ukr.net, 25.12.2020) .

"Динамо", в свою очередь, дало прессе повод для размышлений, отправив Цитаишвили на правах аренды в "Ворсклу". Ход, по мнению журналистов и экспертов, совершенно логичный и оправданный. На старте сезона Луческу рассматривал Цитаишвили как потенциального игрока основы, но тот предоставленными ему шансами не воспользовался.

Есть мнение, что у 20-летнего парня возникли проблемы психологического характера. Но теперь, в "Ворскле", где ему гарантирована практика и не придется играть под таким давлением, у Георгия появится возможность возмужать и окрепнуть, чтобы вернуться в Киев уже сложившимся игроком. Как это, к примеру, вышло в случае с Тымчиком, который раскрылся в "Заре". Хотя, конечно же, в данной ситуации все зависит исключительно от футболиста.

"Аренда – это неплохо. Аренда с гарантированной игровой практикой – это вообще замечательно, – считает Игорь Семйон. – У "Ворсклы" довольно простая игра, акцент делается на физической готовности и дисциплине. Георгий Цитаишвили со своей скоростью и находчивостью может стать для полтавчан тем, кем для "Александрии" является Кирилл Ковалец – островком креативности. Вопрос в том, что для себя из этой аренды возьмет сам игрок?.." (football24.ua, 22.12.2020).

Также в прессе встречается довольно много рассуждений на тему того, с кем еще Луческу расстанется этой зимой. А говоря об усилении СМИ напоминают, что по весне в состав "Динамо" должны вернуться те, кто надолго выбыли из-за травм (тот же Тымчик и Бурда), а также отбывший дисквалификацию форвард Беседин.

Впрочем, это, по мнению журналистов и экспертов, не отменяет задачи по приобретению забивного нападающего. У Супряги, к сожалению, в "Динамо" с голами не складывается. Вербич более эффективен на фланге. А Беседин вряд ли решит проблему, поскольку никогда не блистал результативностью.

"Ми звикли, що у всі часи й за будь-якої погоди "Динамо" – атакувальна команда з яскравими форвардами, – говорит Игорь Яворский. – Тому на другу частину сезону треба якісного нападника. І не на перспективу, а зараз" (gazeta.ua, 24.12.20).

ФИЛОСОФИЯ УЩЕРБНОСТИ

Видимо, серьезная и качественная футбольная журналистика не для всех спортивных СМИ является посильной задачей. Куда проще – перепечатывать и тиражировать незамысловатые, примитивные "новости" со скандальным оттенком. А желательно – еще и кислотную "желтизну" с какими-нибудь пикантными нюансами и фотографиями.

Пример тому – недавняя череда заметок на тему - "как девушки футболистов "Динамо" уходят к игрокам "Шахтера". Во-первых, смаковать чью-то личную жизнь, подглядывая в замочную скважину, как минимум, неэтично. А во-вторых, из этого "креатива" следует, что у любителей потроллить динамовцев на бытовой почве явно наблюдается кризис жанра. Поэтому и роются ущербные в корзинах с грязным бельем.

Из этой же, кстати, серии – "философские размышления" Глеба Скрипченко, опубликовавшего пространный опус под названием "Историческая память "Динамо" – преграда к победам в наши дни". Размышляя о прошлом, настоящем и будущем киевского клуба, автор делает однозначный посыл:

"Главная проблема "Динамо" Киев как проекта в том, что он живет только историей... Вся философия клуба держится на памяти о прошлом" (football.ua, 21.12.2002).

При этом, прошлое "Динамо", по мнению Скрипченко, является отнюдь не таким уж и славным, как это принято считать. Мол, даже в свои лучшие времена "Динамо" так и не выиграло Кубок чемпионов, в отличие от таких представителей Восточной Европы, как "Стяуа" и "Црвена Звезды", а пресловутый Кубок кубков добывали, в частности, "Слован" с "Магдебургом" и даже тбилисское "Динамо".

Конечно же, каждый человек имеет право на свое мнение – это бесспорно. Но чтобы преподносить его в качестве приговора, нужно максимально глубоко ориентироваться в сути вопроса и оперировать железными доводами. А их у вышеназванного автора не нашлось.

Тем более неуместно выпад Скрипченко выглядит на фоне позитивных изменений в игре "Динамо". Они то как раз явно свидетельствует о верно выбранном курсе и о стремлении к дальнейшему прогрессу.

То же самое касается комплексной жизнедеятельности клуба, который во всех отношениях соответствует современным тенденциям. Прекрасно оборудованная тренировочная база, которая считается одной из лучших в Европе. Отличная работа клубной Академии, выпускники которой сейчас составляют костяк основной команды. Интересные имидживые проекты…

На днях, в частности, широкий резонанс вызвал анонс запуска клубного телеканала, который, как сообщил официальный сайт "Динамо", начнет тестовое вещание уже в начале 2021 года:

"ФК "Динамо" (Киев) проводит плановую подготовительную работу по запуску клубного телеканала.

В рамках подготовки динамовский канал "FC Dynamo Kyiv TV" получил официальную лицензию на вещание в украинском и зарубежном телевизионном пространстве" (fcdynamo.kiev.ua, 24.12.2020).

Эту информацию пресса тиражировала особенно активно, сдабривая ее различными инсайдерскими подробностями. Только за сутки на различных источниках вышло порядка 70-ти публикаций, что говорит не только о популярности клуба, но и об актуальности самой идеи.

Важно также, что "сине-белые" давно не ограничивают свою деятельность исключительно в футбольной плоскости, принимая активное участие в многогранной жизни страны. Поддержка ветеранов АТО, проект "Динамо – детям Чернобыля", множество благотворительных акций… Как один из свежих примеров – помощь больницам Житомирской и Черкасской областей, получившим от "Динамо" по 18 кислородных концентраторов для лечения пациентов от коронавируса. Такая гражданская позиция клуба и его руководителей, несомненно, вызывает уважение и тоже соответствует веяниям времени.

Поэтому утверждение Скрипченко в упомянутой выше статье о том, что "Динамо" завязло где-то в прошлом – обычная болтология. А особый статус, под которым была преподнесена его статья, либо свидетельствует об отсутствии редакторского вкуса, либо навевает мысли об определенном умысле, стремлении втиснуться в тот или иной тренд.

Об этом пишет обозреватель "Футбольного клуба" Юрий Корзаченко, напоминающий, что значение исторической миссии "Динамо" клуба простирается далеко за рамки триумфов в Кубке кубков, Суперкубке УЕФА, а также многочисленных рекордов и трофеев на уровне национальных турниров.

"Вдохновение и творчество. Наследие тандема революционеров Лобановский – Базилевич, которому предшествовали периоды ослепительных вспышек тренерского гения Ошенкова, Соловьева, Маслова и Севидова, и которое стало основой для создания уже самим Валерием Васильевичем новых команд-звезд. Построение передовой во всех смыслах системы функционирования футбольного клуба в советских условиях. Прогресс и новаторство: наука на службе у спорта. Несколько плеяд ярчайших игроков (среди которых три обладателя "Золотого мяча"!), становившихся затем видными наставниками. Последовательность и постоянство. Вот что позволяет причислить киевское "Динамо" к числу великих клубов без сомнений, условий и оговорок.

Вторая половина 1960-х – середина 1970-х – середина 1980-х – конец 1990-х. Каждая из тех динамовских команд по праву претендовала на статус континентального гранда, твердо прочерчивая линию истории и щедро пополняя призовую витрину. Могут ли похвастать такой восходящей "Слован" с "Магдебургом" или "Стяуа" с "Црвеной Звездой", которым, в отличие от подопечных Лобановского, свои Кубки чемпионов добыть посчастливилось? Да и вообще – много ли можно отыскать в Европе примеров подобной стабильности, к тому же перекинувшейся из коммунистической эпохи в новую реальность?.." (footclub.com.ua, 24.12.2020).

Еще один признак величия спортивного коллектива заключается в том, что он не только подпитывается энергией из формирующейся вокруг него болельщицкой среды, но и сам оказывает влияние на эту общность. И это – тоже о "Динамо", чья армия поклонников разбросана по всему миру.

Вот это, действительно, те веские и серьезные аргументы, которые звучат однозначно и бесспорно. К ним, кстати, органично подходит сводная таблица участников Кубка и Лиги чемпионов за все времена, которую на днях опубликовал официальный сайт УЕФА. "Динамо" занимает в ней высокое 11-е место с активом в 255 очков, опережая таких авторитетов, как "Арсенал", "Челси", "Интер", "Боруссия" Д, "ПСЖ"…

"Киевское "Динамо" имеет самый высокий рейтинг среди команд, которые не завоевывали главный трофей в клубном футболе и даже не играли в финале", – дает любопытный постскриптум к этому рейтингу сайт УЕФА (uefa.com, 26.12.2020).

Уместно добавить, что возглавляет сводную таблицу "Реал", в лагере которого живут не только последними триумфами под руководством Зинедина Зидана, но и с гордостью вспоминают славную команду начала 1950-х, которая выиграла КЧ пять раз подряд. При этом ни у кого в Испании, когда у мадрицев возникают временные трудности, не появляется даже мыслей о том, что Королевскому клубу следовало бы отречься от своих традиций. Точно также никто в Италии не додумается предложить великому "Милану" выстроить барьер ‎ между своей историей и современностью.Наоборот: в цивилизованном обществе чтят традиции, помня о том, что тот, кто не знает своего прошлого, не имеет будущего.

В нашем же футбольном пространстве, к сожалению, все чаще применяется искаженная система координат. В нее легко вписать любой бред, который становится непреложной истиной для тех, кто, воротя нос от "нафталина" истории, возводит в ранг мега-звезд персонажей с весьма сомнительной репутацией.

"С их колокольни и впрямь тяжело разглядеть величие "Динамо". Сбиваясь в стаю, они предпочитают не лелеять футбол в себе, а любоваться собой в футболе. В этой закомплексованной тусовке легче выживать, если пытаешься казаться брутальным, взыскательным и требовательным, если агрессивно навязываешь остальным свой вкус. Даже не различая на самом деле, где котлеты, а где мухи, где философия, а где – демагогия", – подводит итог дискуссии Юрий Корзаченко(footclub.com.ua, 24.12.2020).

УРОКИ ПЛАГИАТА

Термин "извращенная система координат", к сожалению, достаточно четко характеризует и деятельность нещадно критикуемого прессой руководства ФФУ/УАФ. В канун Нового года официальный сайт ассоциации подвел итоги сезона "Открытых уроков футбола", которые в формате фестивалей были проведены в 17-ти населенных пунктах Украины. Доклад получился напыщенным и многозначительным. Важность и масcовость мероприятий подчеркнули руководитли организации. Вице-президент Костюченко, в частности, сообщил, что:

"Удалося залучити до футболу під час адаптованих заходів проєкту 3400 дітей безпосередньо через фестивалі та 23000 – через інші різноманітні до- і післяфестивальні футбольні заходи" (uaf.ua, 22.12.2020).

Однако, у тех почитателей игры, кто регулярно следит за хроникой достижений ФФУ хотя бы на сайте федерации, несомненно, появилось ощущение дежавю. Поскольку проект - "Открытые уроки футбола" был тщательно разработан и воплощен в жизнь еще в начале нулевых, во времена президентства Григория Суркиса.

В июне 2001 года Федерация футбола Украины подписала договор с Министерством образования и науки Украины о внедрении в украинских школах отдельного урока футбола. Это уникальное событие почтил своим присутствием даже президент ФИФА Зепп Блаттер. Впоследствии соглашение было продлено дважды: в конце 2005-го и в 2009-м, которое действовало вплоть до 2012 года.

"Когда мы заключали соглашение о внедрении в общеобразовательных школах третьего урока физкультуры с элементами футбола, в УЕФА внимательно следили − долго ли продержится это невиданное тогда для Европы и мира нововведение, - рассказывал еще 10 лет назад Григорий Суркис, - И, убедившись в серьезности наших намерений, официально признали Украину образцом для других ассоциаций. Подчеркну, наше сотрудничество в этом проекте с Министерством образования и науки продолжается уже восьмой год, и к соглашению, согласно которому мы будем работать до 2012-го, присоединилось и Министерство по делам семьи, молодежи и спорта.

Наши дальнейшие шаги в направлении развития школьного футбола − организация профильных кружков при учебных заведениях и участие в интересном проекте Open Fun Football Schools, который курирует УЕФА. С нынешнего года мы будем ежегодно открывать по всей стране 10-12 специальных футбольных лагерей, куда будут приглашаться ребята, которые не занимаются футболом на элитном уровне. При этом школам будет поставляться много спортивного оборудования, дети будут получать необходимую экипировку, а тренеры, учителя и инструкторы к тому же будут проходить специальную подготовку.

В 2010 году ФФУ − за счет собственных средств, поступлений от спонсоров и партнеров − реализует идею обеспечения регионов комплектом "Все для урока футбола". В детском рюкзачке с футбольной символикой будет лежать мяч, насос, манишки, фишки для разметки, новая программа по школьному футболу, а также наша книга и диски с методиками занятий, в том числе − самостоятельных. Продолжим мы и программу передачи школам футбольных мячей…", - детализировал еще 10 лет назад суть уникальной идеи Григорий Суркис (Sport.glavred.info 27.01.10).

В подтверждения его слов – еще один архивный материал. Это выдержка из выступления, занимавшего в ту пору пост первого вице-президента ФФУ Александра Бандурко перед делегатами отчетно-выборного Конгресса национальной ассоциации в сентябре 2012 года:

"Починаючи з 2000 року ФФУ визначила своїм головним пріоритетом розвиток масового футболу. Відповідно, Виконком федерації приділяв саме цьому сегменту надзвичайно велику увагу…

Як свідчать експерти, нам вдалося створити багатоступеневу, шестирівневу загальну систему, яка забезпечує підготовку футболістів від рівня – юнака до рівня – гравця основного складу команди прем`єр ліги. Навчання починається з уроку футболу в школах.

Завдяки договору з Міністерством освіти і науки про впровадження уроку футболу в систему загальноосвітніх навчальних закладів більш ніж 4 мільйонів школярів було залучено до регулярних занять, на яких викладалися ази футболу…

Футбол став невід’ємною частиною шкільної програми в обсязі 34 годин на рік з 1 по 11 клас – як для хлопців, так і для дівчат (а до цього було лише 8 год. на рік, і тільки для хлопців у 5-8 класах)…

Важливим аспектом нашої роботи є методичне забезпечення в шкільному футболі. За звітний період перепідготовлено більше 30 тис. вчителів, розроблений і виданий новий підручник і нова комп’ютерна програма зі шкільного футболу" (pressing.net.ua, 17.12.2013).

Как принято говорить в таких случаях – архивы не горят. Хотя в УАФ, надо полагать, очень сожалеют об этом. Поскольку на фоне такого фундаментального фактажа она выглядит как-то жалко и неубедительно, рассказывая о каких-то своих фестивалях. А случись вдруг публичная дискуссия с тем же Бандурко на данную тему, сразу станет понятно, что человек с фальшивым дипломом вместе со своим начальником "случайно" забыли назвать имена реальных инициаторов масштабного проекта, выдавая чужую идею за свою. Беспардонный плагиат в чистом виде!

Любопытно, кстати, что подобная ситуация произошла и с недавним вручением в Доме футбола государственных наград легендарным футболистам "Динамо": Олегу Блохину (ордена Ярослава Мудрого II cтепени), Владимиру Онищенко и Анатолию Конькову (орденов "За заслуги"" I степени).

Указ о чествовании обладателей Суперкубка УЕФА-1975 был инициирован руководством "Динамо" и подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским еще в октябре, он сам же тогда и вручал ветеранам награды. Но Блохин, Коньков и Онищенко на встречу с главой государства прибыть не смогли. А теперь на авансцену ловко просочилась администрация УАФ/ФФУ, которая к этой наградной истории вместе со своей конторой вообще не имеет никакого отношения. Но как же не пропиариться на таком поводе?

ЗА ЖЕЛЕЗНЫМ ЗАНАВЕСОМ

Зато, когда дело касается реальной конструктивной работы или проблемных вопросов, руководителей ФФУ/УАФ днем с огнем не сыскать. Взять, скажем, пресловутую тему судейских ошибок. По ходу минувшей недели она снова оказалась в категории топовых, хотя последние матчи УПЛ были сыграны еще 13-го декабря.

В частности, президент "Ингульца" Александр Поворознюк очень болезненно переживает потерю его командой двух очков в противостоянии со "Львовом" (1:1) из-за того, что арбитр Козык в концовке отменил чистый мяч в ворота "горожан".

"Той, хто розуміє щось у футболі, той одразу бачить, що тут коїться. Мені пообіцяли, що Козика помножать, а якщо цього не зроблять, то буду писати у всі інстанції, буду стукати, куди тільки можна, біля його будинку все білбордами обвішаю, але буду з цим боротися та гроші їм давати не буду", – цитирует Поворознюка Stopcor.org (23.12.2020).

Слова президента "Ингульца" можно было бы списать на присущую ему излишнюю эмоциональность. Но, с другой стороны, и понять человека несложно: подобные ошибки и спорные решения случались в поединках УПЛ с удручающей регулярностью. Поэтому у людей, что называется, накипело!

Именно так, кстати, выразился в интервью журналу "Футбол" капитан "Динамо" Сидорчук. Футболист напомнил ключевой момент матча с "Шахтером", когда его подкат против Виктора Корниенко арбитр оценил красной карточкой.

"Рядовой игровой эпизод. Я даже сейчас так считаю, пересмотрев не раз повтор. Это был динамичный эпизод, какие-то доли секунды… Нет сомнения, что желтая карточка заслуженная. Красная ли? Вопрос.

И для меня загадка, почему за фол Кане против Леднева дают две игры (матч "Динамо" – "Ворскла" – ред.), а мне три. Я просто не понимаю логики решений КДК. Я хочу, чтобы они объяснили, чем фол Кане менее опасен, нежели мой…" (dynamo.kiev.ua, 21.12.2020).

Кроме того, на примере поединка "Динамо" – "Колос" (2:2) Сидорчук затронул проблемные моменты в использовании системы VAR, о которых тоже постоянно говорят эксперты и журналисты. Тот матч, напомним, был по всеобщему мнению испорчен неоднозначными решениями арбитра, который вдобавок несколько раз подолгу "зависал" у системы видеоповторов.

"Игру обслуживает Пасхал, хороший судья, ничего против него не имею, – говорит Сидорчук. – Но он не рассматривает эпизод во время игры в динамике. Он же сначала видит, что все не так страшно, но ему в ухо шепчут: "Иди, посмотри VAR". И находят ему такой ракурс повтора, что уже самому Пасхалу не по себе и кажется, что могло что-то страшное случиться после контакта. Ну несерьезно же удалять футболиста после того, как он наступил кому-то на ногу…" (dynamo.kiev.ua, 21.12.2020).

Следует заметить, что на протяжении первой части чемпионата несправедливыми или непоследовательными решениями арбитров публично возмущались представители практически всех клубов. И пресса преимущественно с ними солидарна, не только подвергая сомнениям уровень квалификации нашего судейского корпуса, но и четко обозначая явные изъяны, которые появились вместе с системой VAR.

Речь идет о том, что получившие допуск к ней арбитры попросту бояться принимать какие-то принципиальные решения, не заглянув в монитор, что, само собой, сбивает темп и динамику игры. При этом далеко всегда "картинка" помогает им разобраться в эпизоде, поскольку качество трансляций оставляет желать лучшего, а вдобавок у нас до сих пор нет в свободном доступе руководства по использованию VAR, что вызывает регулярные кривотолки и сомнения в готовности арбитров работать с видеосистемой. Ну и, возможно, главный момент – избирательность.

"Бессистемное использование ВАРа в УПЛ, уже априори, породило хаос и поставило клубы в неравное положение. Одним все высчитывают до миллиметра, отматывают ситуацию назад на минуту и не спускают малейшую грубость, тогда как другим засчитывают голы из офсайда и попросту не видят аналогичных грубых нарушений – ввиду отсутствия техники", – пишет Игорь Юрич (ua-football.com, 23.12.2020).

Естественно, многочисленные судейские недочеты свидетельствуют, что на этом направлении нужны серьезные коррективы. Отвратительное судейство попросту выхолащивает наш футбол, превращая его в один сплошной спорный момент. Это вызывает недовольство и у болельщиков в соцсетях – они, как потребители, ждут, что им предложат более качественный продукт. И уж никак не поддержат высказанную в одном из изданий теорию о том, что "арбитраж у нас такой, которого заслуживает украинский футбол".

По этому поводу очень четко и грамотно расставил акценты Игорь Семйон:

"В том, что деградировали Козык, Арановский и Абдула, сошли с авансцены Можаровский, Кутаков, Труханов, а на смену им пришли арбитры вроде испуганного Пасхала, виноват украинский футбол? А случайно не его руководители, полностью провалившие процесс смены поколений в судейском корпусе? И отгородившие судей от остальных участников футбольного процесса железным занавесом, которому позавидовали бы СССР и Северная Корея?" (ua-football.com, 23.12.2020).

На такие вопросы в УАФ/ФФУ большинству журналистов не отвечают. Они предпочитают узкий медийный, проверенный междусобойчик, где его участники под звон бокалов получат кроме подарков и очередную порцию новогодней лапши о великих достижениях УАФ в минувшем году.