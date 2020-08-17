"Шахтер" проиграл 0:5 и не вышел в финал Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" без шансов проиграл в 1/2 финала Лиги Европы итальянскому "Интеру".

Встреча в Дюссельдорфе на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" завершилась со счетом 5:0. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию игры Интер – Шахтер.

Из-за пандемии коронавируса с этой стадии Лиги Европы команды проводят по одному матчу на нейтральном поле в Германии.

Оба коллектива очень осторожничали с первых минут и лишь на 5-й минуте итальянцы смогли на правом фланге заработать потенциально опасный штрафной, который ничем не закончился.

"Нерадзурри" ненадолго перевели игру на половину украинского клуба, но без особого продвижения. Матч на невысоких скоростях все также больше проходил в центре поля.

Такая перепасовка дорого стоила "Шахтеру". На 19-й минуте Пятов, вынося мяч, выбил его на Барелле, тот сместился на фланг и идеально навесил в штрафную, где Кривцов не сумел накрыть Лаутаро – 1:0.

Связке Хочолава – Кривцов не удавалось сдерживать атакующую связку Лукаку - Мартинес и 25-й минуте счет должен был быть 2:0. "Черно-синие" футболисты чудом не закатили мяч в ворота "горняков".

"Шахтер" за полчаса смог создать лишь один полумомент, большую часть проводя в защите и без мяча, теряясь под прессингом соперника

Последние минуты перед перерывом прошли в атаках чемпиона Украины. Единственный острый момент украинцы организовали в конце тайма, но Маркосу Антонио немного не хватило точности, чтобы его удар попал в створ.

После перерыва доминирование подопечных Конте продолжилось. На 49-й минуте Мартинес опередил Хочолаву и в касание пробил под перекладину. Пятов в сложнейшей прыжке достал круглого.

Бразильские легионеры "Шахтера" никак не могли обострить ситуацию, играя очень академично и позволяя оппонентам легко с ними разбираться на подступах к своей штрафной.

Алан Патрик неуверенно провел матч

На 65-й минуте Д'амброзио окончательно похоронил и без того призрачные шансы "оранжево-черных" на финал ЛЕ. После подачи с углового 31-летний неаполитанец продавил Матвиенко и ударом в противоход Пятову сделал счет 2:0.

Интер большую часть времени был в атаке

У "Шахтера" было полчаса, чтобы отыграться, но ничего даже близко напоминающего перелом в игре, на поле не случилось. "Интер" уверенно вел поединок, легко забив третий мяч, воспользовавшись ошибкой Степаненко.

Тайсон безуспешно пытался обострять ситуацию

На 75-й минуте Луиш Каштру попытался освежить состав, выпустив на поле Коноплянку, но вместо этого Женя привез 4-й гол. Ветеран сборной Украины отдал на своей половине поперек поля на Мартинеса, Лаутаро сделал пас Лукаку и Ромелу точно положил в нижний угол – 4:0.

Итальянские футболисты иногда играли грубо

Разгромную точку в матче на 83-й минуте поставил Лукаку, Бельгийский конголезец подхватил в центральной зоне, опередил Хочолаву и прошил между ног Пятову – 5:0.

Мораес ничего не мог сделать в атаке

"Интер" Италия – "Шахтер" Украина 5:0

Голы: 1:0 – 19 Мартинес, 2:0 – 64 Д`Амброзио, 3:0 – 74 Мартинес, 4:0 – 78 Лукаку, 5:0 – 83 Лукаку.

Интер – Ханданович, Янг (Бираги, 66), Бастони, Годин, Д`Амброзио (Мозес, 81), Барелла, Гальярдини, Брозович (Сенси, 85), де Врей, Лукаку (Эспозито, 85), Мартинес (Эриксен, 81).

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Хочолава, Кривцов, Додо, Марлос (Коноплянка, 75), Маркос Антонио, Тайсон, Степаненко, Алан Патрик (Соломон, 59), Мораес.

Предупреждение: Тайсон (58).

В финале "Интер" встретится с испанской "Севильей". Матч состоится 21 августа в 22:00.

Напомним, что донецкий клуб в 1/8 финала уверенно прошел немецкий "Вольфсбург".Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Ответную встречу дончане также выиграли (3:0).

В 1/4 финала наши соотечественники были сильнее "Базеля" (4:1).