"Интер" – "Шахтер": онлайн видео голов

Максим Иншаков Футбол 22:34, 17.08.2020 Обновлено: 22:41, 17.08.2020

Донецкий "Шахтер" на нейтральном поле в немецком Дюссельдорфе в эти минуты играет с итальянским "Интером" в полуфинале Лиги Европы.

"Горняки" пропустили уже в дебюте первого тайма после неудачного выноса Пятова. Голкипер сборной Украины попал прямо на ногу соперника, после чего последовала голевая контратака.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на онлайн видео голов.

"Интер Италия – Шахтер Украина 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – 19 Мартинес.

Интер – Ханданович, Янг, Бастони, Годин, Д`Амброзио, Барелла, Гальярдини, Брозович, де Врей, Лукаку, Мартинес.

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Хочолава, Кривцов, Додо, Марлос, Маркос Антонио, Тайсон, Степаненко, Алан Патрик, Мораес.

Как сообщал OBOZREVATEL, дончане благодаря выходу в полуфинал Лиги Европы уже заработали около 50 миллионов евро в нынешнем еврокубковом сезоне.

Накануне определился первый финалист Лиги Европы.

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