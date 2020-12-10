"Интер" – "Шахтер": видеообзор матча Лиги чемпионов

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" свел в ничью свой решающий матч в Лиге чемпионов. Встреча 6-го тура против итальянского "Интера" прошла в Милане на "Джузеппе Меацца" и завершилась со счетом 0:0.

Большую часть игрового времени подопечные Луиша Каштру провели в обороне. Итальянцы постояли били по воротам Трубина, но в заключительных эпизодах удача была на стороне "Шахтера".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям обзор этой встречи

"Интер" Италия – "Шахтер" Украина 0:0 (0:0, 0:0)

Интер – Ханданович, Янг (Перишич, 68), Бастони (Д`Амброзио, 85), Шкриньяр, Хакими (Дармиан, 85), Барелла, Гальярдини (Санчес, 75), Брозович, де Врей, Мартинес (Эриксен, 85), Лукаку.

Шахтер – Трубин, Витао (Хочолава, 36), Матвиенко, Додо, Бондарь, Тете (Соломон, 65), Коваленко, Марлос (Алан Патрик, 64), Степаненко, Тайсон (Дентиньо, 86), Майкон.

Предупреждения: Витао (29), Гальярдини (29), Хакими (39), Брозович (61), Трубин (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Лигу Европы пробилось киевское "Динамо". Столичные футболисты в 6-м туре ЛЧ победили венгерский "Ференцварош".