"Шахтер" – "Интер": обзор матча Лиги чемпионов

Максим Иншаков Футбол 22:23, 27.10.2020 Обновлено: 23:16, 27.10.2020

Донецкий "Шахтер" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сенсационно сыграл вничью с итальянским "Интером".

"Горняки" полностью отдали инициативу сопернику, сосредоточившись на контратаках. В результате "Интер" имел много моментов, но благодаря отсутствию удачи и уверенной игре Анатолия Трубина, распечатать ворота чемпиона Украины не смог.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть обзор.

"Шахтер" Украина – "Интер" Италия 0:0 (0:0, 0:0)

Шахтер – Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава (Матвиенко, 62), Корниенко, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Майкон, Дентиньо (Тайсон, 15), Марлос (Алан Патрик, 88).

Интер – Ханданович, Хакими, Бастони, де Врей, Янг (Пинамонти, 85), Барелла, Видаль (Эриксен, 79), Брозович, Д`Амброзио (Дармиан, 80), Мартинес (Перишич, 72), Лукаку.

Предупреждения: Бастони (31), Видаль (64).

Как сообщал OBOZREVATEL, на эту игру в состав дончан вернулась часть ключевых футболистов, которые отсутствовали в последних матчах.

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