"Интер" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" в среду, 9 декабря, проведет решающий матч группового турнира Лиги чемпионов.
Подопечные Луиша Каштру на легендарном стадионе "Сан-Сиро" сыграет с миланским "Интером". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Интер – Шахтер. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ИНТЕР – ШАХТЕР
Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.
Кроме того, трансляцию покажет видеосервис Megogo, а также российский вещатель "Матч! Футбол 2".
ПРОГНОЗ НА ИНТЕР – ШАХТЕР
Явными фаворитами поединка аналитики считают "Интер". Ставки на победу итальянской команды принимаются с коэффициентом 1,28.
Ничья оценивается котировкой 5,80. А показатели на успех "горняков" достигают уровня 10,00.
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Словении, которую возглавляет Славко Винчич.
Помогать ему будут соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Роль четвертого рефери исполнит Раде Обренович.
Также на игре будет задействована система видеоповторов, за которой будет следить поляк Павел Гиль.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Антонио Конте, главный тренер "Интер":
– Ситуация простая – мы обязаны побеждать. Неделю назад у нас не было шансов, сейчас же есть луч надежды. Меня не беспокоит, чем завершится матч в Мадриде. Нам будет не хватать ряда игроков, особенно в полузащите. Видаль не сыграет, но мы выиграли даже в предыдущем матче без Артуро. Сыграем, зная, что у нас превосходная команда.
Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":
– Я предпочитаю думать о победах, которые у нас были с "Реалом", чем о поражениях от "Боруссии", но ни один результат не подействует на матч. Мы сконцентрированы не встрече с "Интером". Все, что произошло до сегодняшнего дня, нас не интересует. Мы в группе, где все команды претендуют на выход в 1/8 финала ЛЧ, мы смотрим в том же направлении. Как мы пройдем "Интер"? Таким же образом, как и итальянский клуб хочет пройти нас. За счет отдачи, амбиций, внимательности и с огромным желанием быть в этой стадии.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
"Интер": Ханданович – Шкриниар, де Врей, Бастони – Хакими, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг – Лукаку, Мартинес
"Шахтер": Пятов – Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко – Марлос, Степаненко, Коваленко – Тете, Дентиньо, Тайсон
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
Ситуация в квартете В невероятно запутанная. Каждая из команд претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов. При этом "Боруссия" точно продолжит евросезон, а три других коллектива могут финишировать на четвертом месте.
О том, что нужно "Шахтеру" для продолжения борьбы в еврокубках, читайте в материале "Как "Шахтеру" выйти в плей-офф ЛЧ: все расклады перед последним туром".
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Команды играли друг с другом четыре раза. Две победы добыл "Интер", а еще две встречи завершились вничью. Разница мячей 8-1.
Во втором туре нынешнего сезона соперники разошлись сухим миром.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтеру" не помогут сразу два лидера команды в матче с "Интером".