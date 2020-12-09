'Интер' – 'Шахтер': онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 9 декабря, проведет решающий матч группового турнира Лиги чемпионов.

Подопечные Луиша Каштру на легендарном стадионе "Сан-Сиро" сыграет с миланским "Интером". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Интер – Шахтер. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИНТЕР – ШАХТЕР

Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, трансляцию покажет видеосервис Megogo, а также российский вещатель "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ИНТЕР – ШАХТЕР

Явными фаворитами поединка аналитики считают "Интер". Ставки на победу итальянской команды принимаются с коэффициентом 1,28.

Ничья оценивается котировкой 5,80. А показатели на успех "горняков" достигают уровня 10,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Словении, которую возглавляет Славко Винчич.

Помогать ему будут соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Роль четвертого рефери исполнит Раде Обренович.

Также на игре будет задействована система видеоповторов, за которой будет следить поляк Павел Гиль.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Антонио Конте, главный тренер "Интер":

– Ситуация простая – мы обязаны побеждать. Неделю назад у нас не было шансов, сейчас же есть луч надежды. Меня не беспокоит, чем завершится матч в Мадриде. Нам будет не хватать ряда игроков, особенно в полузащите. Видаль не сыграет, но мы выиграли даже в предыдущем матче без Артуро. Сыграем, зная, что у нас превосходная команда.

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Я предпочитаю думать о победах, которые у нас были с "Реалом", чем о поражениях от "Боруссии", но ни один результат не подействует на матч. Мы сконцентрированы не встрече с "Интером". Все, что произошло до сегодняшнего дня, нас не интересует. Мы в группе, где все команды претендуют на выход в 1/8 финала ЛЧ, мы смотрим в том же направлении. Как мы пройдем "Интер"? Таким же образом, как и итальянский клуб хочет пройти нас. За счет отдачи, амбиций, внимательности и с огромным желанием быть в этой стадии.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Интер": Ханданович – Шкриниар, де Врей, Бастони – Хакими, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг – Лукаку, Мартинес

"Шахтер": Пятов – Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко – Марлос, Степаненко, Коваленко – Тете, Дентиньо, Тайсон

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Ситуация в квартете В невероятно запутанная. Каждая из команд претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов. При этом "Боруссия" точно продолжит евросезон, а три других коллектива могут финишировать на четвертом месте.

О том, что нужно "Шахтеру" для продолжения борьбы в еврокубках, читайте в материале "Как "Шахтеру" выйти в плей-офф ЛЧ: все расклады перед последним туром".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды играли друг с другом четыре раза. Две победы добыл "Интер", а еще две встречи завершились вничью. Разница мячей 8-1.

Во втором туре нынешнего сезона соперники разошлись сухим миром.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтеру" не помогут сразу два лидера команды в матче с "Интером".