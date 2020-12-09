"Шахтер" сотворил сенсацию с "Интером" и пробился в Лигу Европы

Донецкий "Шахтер" в 6-м туре Лиги чемпионов отстоял ничью в гостях у итальянского "Интера" (0:0), занял 3-е место в группе B и квалифицировался в Лигу Европы.

Сенсационный матч заключительного тура группового этапа ЛЧ состоялся на миланском стадионе "Джузеппе Меацца".

Букмекеры накануне принимали ставки на победу "Интера" с коэффициентом 1,30. Ничья оценивалась показателем 6,20. Победа "Шахтера" – 10,0.

Хозяева поля уже с первых минут устроили штурм ворот Трубина, едва не открыв счет на 7-й минуте. Мартинес опередил Бондаря в центре штрафной и ударом с 11 метров потряс перекладину ворот.

Украинские футболисты попытались сбить скорости соперника, подолгу разыгрывая мяч на своей половине поля.

Ближе к середине тайма "Шахтер" полностью отошел в оборону, отбиваясь от атак миланской команды.

На 37-й минуте Тайсон смог выбежать в едва ли не первую контратаку, где его ценой предупреждения остановил Хакими. Удар со штрафного пришелся в стенку, а на добивании от Додо уверенно сыграл Ханданович.

Чемпион Украины за весь тайм смог лишь несколько раз приблизиться к воротам соперника, организовав два потенциально опасных штрафных удара. В остальное время итальянцы владели инициативой и были гораздо ближе к забитому голу.

После перерыва "Интер" окончательно прижал украинцев к воротам. Подопечные Луиша Каштру всем составом оборонялись, а Анатолий Трубин успел несколько раз спасти команду от гола.

На 63-й минуте футболисты из Донецка получили фантастическую возможность забить мяч, но удачно запороли острый выход 4 в 3. Тете решил стать героем матча и сам бил по воротам, а после сейва Хайдановича Майкон запустил кожаную сферу выше ворот.

В концовке игроки из Милана атаковали всеми силами, из-за чего у украинцев несколько раз была возможность убежать в контратаки.

В итоге "Шахтер" выстоял, обеспечив себе третье место и Лигу Европы. На последних секундах убойный удар Алексиса Санчаса попал в голову Ромелу Лукаку.

В итоге "Шахтер" выстоял, обеспечив себе третье место и Лигу Европы.

"Интер" Италия – "Шахтер" Украина 0:0 (0:0, 0:0)

Интер – Ханданович, Янг (Перишич, 68), Бастони (Д`Амброзио, 85), Шкриньяр, Хакими (Дармиан, 85), Барелла, Гальярдини (Санчес, 75), Брозович, де Врей, Мартинес (Эриксен, 85), Лукаку.

Шахтер – Трубин, Витао (Хочолава, 36), Матвиенко, Додо, Бондарь, Тете (Соломон, 65), Коваленко, Марлос (Алан Патрик, 64), Степаненко, Тайсон (Дентиньо, 86), Майкон.

Предупреждения: Витао (29), Гальярдини (29), Хакими (39), Брозович (61), Трубин (90).

Напомним, что во 2-м туре "горняки" сотворили настоящую сенсацию, сыграв с "Интером" на "Олимпийском" в нулевую ничью.