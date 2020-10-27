"Шахтер" сотворил сенсацию в битве с "Интером" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" во 2-м туре Лиги чемпионов сенсационно сыграл вничью с итальянским "Интером". Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 0:0.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Интер.

Перед встречей букмекеры отдавали тотальное преимущество "Интеру", предлагая поставить на победу "нерадзурри" с коэффициентом 1,79. Ничья оценивалась ставкой 4,00. Победа "Шахтера" - 4,30.

Обе команды начали в хорошем темпе. Мяч не задерживался в центральном круге, но до ударов по воротам дела не доходило. "Шахтер" на первых минутах владел небольшой игровой инициативой, без опасных моментов.

"Интер" практически не оказывал сопротивления, отказавшись от активного прессинга, в атаке стараясь играть "вертикально", быстро переводя мяч из зон. "Горняки" чаще работали коротким пасом.

На 13-й минуте Дентиньо получил травму бедра, и его был вынужден заменить Тайсон.

Сразу после этого Лукаку, переиграв абсолютно беспомощного Хочолаву, убежал в контратаку, скинул на Барелу, но выстрел 23-летнего хавбека сборной Италии приняла на себя перекладина.

Постепенно давление гостей нарастало. "Пожары" во вратарской Трубина возникали один за одним, но молодой голкипер "Шахтера" справлялся с ударами.

Все атаки гости организовывали через правый фланг, где Хакими и Амброзио напрягали защиту "оранжево-черных". Раз за разом быстрые навесы в свободную зону на атакующих игроков создавали проблемы у чемпиона Украины

У "Шахтера" возникали большие трудности с выходом в атаку через контроль мяча. Пока только длинные забросы в надежде на быстрых полузащитников.

В концовке тайма украинский вратарь в очередной раз спас команду, вытянув пушечный удар Лукаку со штрафного.

После перерыва ситуация на поле не поменялась. Все футболисты "Шахтера" находились за линией мяча, продолжая терпеть и ожидать своего шанса. Открыть счет итальянским футболистам не давала только идеальная игра Трубина и отсутствие удачи.

Анатолий Трубин

На 54-й минуте Мартинес не попал в пустые ворота с линии вратарской.

"Шахтеру" приходилось много защищаться. Марлос, Тете, Соломон и Тайсон, не привыкшие так много работать на оборону, исполняли непривычную для себя роль.

В итоге эти жертвы себя оправдали и чемпион Украины добыл неожиданную ничью в поединке с итальянским грандом.

Напомним, что в первом туре "горняки" сенсационно обыграли мадридский "Реал" (2:3), а "Интер" разошелся миром с "Боруссией" из Менхенгладбаха – 2:2.