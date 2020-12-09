"Интер" – "Шахтер": букмекеры дали прогноз на решающий матч ЛЧ

"Интер" является явным фаворитом домашнего матча шестого тура Лиги чемпионов против "Шахтера", в котором в среду, 9 декабря, решится еврокубковая судьба обеих команд.

Спортивные аналитики оценивают вероятность победы миланского клуба в этом поединке в более чем 75%. Поставить на это событие можно за коэффициент 1,28, на ничью – за 6,00, а успех "Шахтера" оценивается котировкой 9,00.

Напомним, что если "Шахтер" не проиграет, то обеспечит себе попадание в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы в зависимости от результата параллельного матча между "Реалом" и "Боруссией" из Менхенгладбаха. Ставки на ничью или победу "горняков" принимаются за коэффициент 3,50.

Ранее мы рассказывали обо всех возможных раскладах перед последним туром в группе B, в которой выступает донецкий клуб. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" – "Шахтер", который начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" отправились на этот поединок без пары лидеров.