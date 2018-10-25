"Интер" необычным способом спасся от гола, вызвав восторг у Месси - видеофакт

Хорватский полузащитник миланского футбольного клуба "Интер" Марцело Брозович лег под стенкой во время исполнения штрафного удара нападающим "Барселоны" Луисом Суаресом. Необычный эпизод произошел в матче 3-го тура Лиги чемпионов на стадионе "Камп Ноу".

Марцело Брозович sports.ru

Во втором тайме 25-летний игрок сборной Хорватии подстраховал партнеров, на всякий случай прикрыв нижнюю часть стенки. Именно туда и нанес удар уругваец. Мяч отскочив от Брозовича и ушел на угловой.

Этот момент вызвал восторг у Леонеля Месси, который пропускал матч с "Интером" из-за перелома, полученного в матче чемпионата Испании.

On a loop. Forever. Please. pic.twitter.com/LJiWv4OuyW — Football on BT Sport (@btsportfootball) 24 октября 2018 г.

Отметим, что такая сообразительность Брозовича не спасла его команду от поражения. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу каталонцев.