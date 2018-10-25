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"Интер" необычным способом спасся от гола, вызвав восторг у Месси - видеофакт

1.7тЧитать материал на украинском

Хорватский полузащитник миланского футбольного клуба "Интер" Марцело Брозович лег под стенкой во время исполнения штрафного удара нападающим "Барселоны" Луисом Суаресом. Необычный эпизод произошел в матче 3-го тура Лиги чемпионов на стадионе "Камп Ноу".

Марцело Брозович

Марцело Брозович

sports.ru

Во втором тайме 25-летний игрок сборной Хорватии подстраховал партнеров, на всякий случай прикрыв нижнюю часть стенки. Именно туда и нанес удар уругваец. Мяч отскочив от Брозовича и ушел на угловой.

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Этот момент вызвал восторг у Леонеля Месси, который пропускал матч с "Интером" из-за перелома, полученного в матче чемпионата Испании.

Отметим, что такая сообразительность Брозовича не спасла его команду от поражения. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу каталонцев.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Лионель Месси
Объекты
ФК ИнтерФК Барселона
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