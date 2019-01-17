''Инстинкт убийцы'': новичок "Динамо" сделал ряд откровенных заявлений

После того, как киевское "Динамо" подписало контракт с испанским нападающим Франциском Солем сроком на пять лет, футболист рассказал испанским журналистам детали перехода в украинский клуб и то, чего он ждет от нового этапа своей спортивной карьеры.

"Я выбрал "Динамо" потому что это клуб, руководители которого решительно и убедительно показали мне желание видеть меня в составе, что для меня очень важно. Это очень большой и исторически именитый клуб с приличной инфраструктурой. Это лучшая команда в чемпионате Украины и на постсоветском пространстве. "Динамо" за последние 10 лет 10 раз играло в еврокубках", - цитирует футболиста dynamo.kiev.ua

Фран Соль

Испанский футболист не боится проблем с адаптацией в новой стране и не испытывает страха перед холодной зимой и новым языком.

"В холодные месяцы "Динамо" тренируется в Испании. Что касается языка... Если я смог выучить английский и нидерландский, я думаю, что я смогу выучить и новый язык.

В "Динамо" я хочу прогрессировать как игрок, продолжать учиться и получить возможность играть в еврокубках. Как человек хочу познакомиться с новой культурой", - отметил футболист.

Говоря о том, насколько сложно было принять решение о переезде в Украину, Соль отметил.

"Очень трудно во всех отношениях, эмоционально, потому что я люблю "Виллем II", в бытовом плане, потому что нам было очень комфортно в Нидерландах, и бюрократически, из-за того что "Виллем II" очень воздвиг много препятствий на пути этого трансфера.

Окончательно убедило меня уехать в Украину желание и любовь к футболу президента, спортивного директора и особенно тренера "Динамо", - подчеркнул Соль.

Фран Соль рассказал также, что дал ему как футболисту голландский период его карьеры и мечтает ли он когда -нибудь уехать играть в испанский чемпионат.

"В целом, я стал более зрелым и мудрым, чем тогда, во всех отношениях. И голландский футбол вернул мне инстинкт "убийцы", который был у меня в Мадриде.

Вернуться в Ла Лигу? Действительно был интерес из Испании, но никто непосредственно не обращался ко мне и не пытался убедить меня, так как это делало "Динамо". Наверное, именно личное общение убедило меня процентов на 80 приехать сюда", - сказал Фран Соль.

Как сообщал OBOZREVATEL, трансфер одного из лучших бомбардиров чемпионата Нидердландов Франциска Соля обошелся киевлянам в 3,5 млн евро. Кроме того, источники сообщают, что в сравнении с "Виллемом II" зарплата испанского форварда увеличилась в восемь раз.

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