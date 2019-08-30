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"Иметь хотели": экс-футболист "Ливерпуля" взбесился из-за Украины

2.4т Читать материал на украинском

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин выразил недовольство тем, что ему не предложили работу в национальной команде или федерации.

По словам экс-нападающего "Ливерпуля" и "Байера", его даже не приглашали посетить матчи "желто-синих".

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Андрей Воронин

Андрей Воронин

ФФУ

"А мне что-то в стране моей дали? Мне кто-то из Федерации позвонил и предложил работу? Я десять лет отыграл за сборную, отыграл чемпионат мира, чемпионат Европы. Как бы неплохое имя у меня в футболе было. Мне кто-то что-то предложил? Меня хоть раз кто-то пригласил на отборочный матч сборной? Мол, Андрей, не хочешь приехать с женой или с ребенком, у нас важный матч. Столько играть и столько защищать свою страну, когда тебя уважают везде в других странах, в Европе и везде, а в своей стране тебя иметь хотели", – возмутился Воронин в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Воронин признался, что ему предлагали войти в тренерский штаб московского "Динамо", однако он отказался от такого шага.

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Тема
ФФУ
Персона
Андрей Воронин
Тег
ФК Динамо Киев
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