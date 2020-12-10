Именитые клубы устроили в Лиге Европы "договорной матч онлайн". Видео

Максим Иншаков Футбол 22:35, 10.12.2020 Обновлено: 23:30, 10.12.2020

Итальянский "Наполи" и испанский "Реал Сосьедад" оригинально завершили свой матч в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

После того как игрок гостей Виллиан Жозе на 92-й минуте сравнял счет, команды остановились. Оба клуба устраивала ничья, и заключительные минуты встречи превратились в своеобразный "договорняк онлайн", когда никто не хотел форсировать события.

Итальянские футболисты за оставшиеся 3 минуты сделали более 100 передач, просто перекатывая мяч на своей половине поля. Испанские игроки не делали никаких попыток отобрать кожаную сферу.

В итоге поединок так завершился - 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник, 14 декабря. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут торжественную церемонию.

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