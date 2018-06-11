Игры сборной и скандалы в ФФУ: обзор спортивных СМИ

На прошлой неделе пресса активно обсуждала сборную и удивлялась некоторым решениям УПЛ. Но чаще всех в центре внимания пребывал глава ФФУ Андрея Павелко, имя которого продолжает обрастать скандалами буквально в геометрической прогрессии.

ПОБЕДИЛИ, НО НЕ ВДОХНОВИЛИ

На старте отчетной недели тон публикациям задавала главная команда страны. В последнем матче сезона сборная Украины одержала крупную победу над Албанией (4:1), и, пресса, само собой, отдала должное коллективу, постаравшемуся реабилитироваться после нулевой ничьей с Марокко.

На 50 оттенков светлее – так, к примеру, оценили игру "сине-желтых" против албанцев журналисты сайта Ua-football.com.

"Более чем убедительная победа должна добавить уверенности подопечным Андрея Шевченко. Ведь уже следующий матч украинцы проведут в Чехии в рамках официального турнира – Лига Наций" (Ua-football.com, 04.06.18).

А говоря об индивидуальном вкладе футболистов в эту победу, СМИ в первую очередь отметили Евгения Коноплянку и Андрея Ярмоленко. Они, оформив по дублю, и обеспечили эту победу, проявив себя настоящими лидерами.

Особенно постарался экс-динамовец, который к двум голам добавил две голевых передачи и единогласно был признан MVP матча.

"В контрольной встрече с Албанией полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко записал в актив четыре результативных действия. Это лучший матч в его карьере по набранным очкам по системе гол + пас", – уточнил любопытный факт Сергей Козлов на сайте "Команда1" (zbirna.com, 04.06.18).

Этот же источник выдал очень показательную статистику, характеризующую игру Ярмоленко: 83 ТТД с браком 20 процентов, 50 передач с точностью 84 процента, из которых 23 были направлены в финальную треть поля, семь выигранных единоборств из 13-ти, пять удачных обводок и семь ударов по воротам.

Но в целом результат матча с Албанией и игра в исполнении "сине-желтых" не вызвали особых восторгов. Хвалили команду весьма сдержанно. Больше указывали на недостатки.

Многие СМИ, в частности, подчеркнули, что совершенно разобранные на данный момент албанцы оказали слишком слабое сопротивление, поэтому наша команда и выглядела гораздо предпочтительней.

"В игре с Албанией Украина чувствовала себя как рыба в воде. Оппонент давал футболистам команды Шевченко вести игру, подолгу владеть мячом и вдумчиво организовывать атаки. Однако марокканцы, которым спарринг против Украины был нужен больше в виду подготовки к финальной части ЧМ-2018, показали, что против агрессивно настроенного оппонента тактика Шевченко дает сбой", – пишет Алексей Сливченко (Sport.ua, 03.06.18).

"Несмотря на крупный счет, вопросы по поводу игры сборной Украины остаются… Опять не было динамики, скорости наши ребята не включали, намереваясь с помощью стоячего футбола превзойти оппонента. В принципе, задачу решить удалось, но в Лиге наций против Чехии и Словакии такой номер точно не пройдет", – делится мнением Игорь Кровный (Bolel-ik.com.ua, 05.06.18).

Возникли вопросы у прессы и по игре в обороне, где мы снова не обошлись без ошибок, и по игре нападающих, которые откровенно затерялись на поле, сосредоточившись на черновой работе. Много было сказано о неудачных действиях при стандартных положениях.

"При новом тренерском штабе команда забыла, как забивать после угловых и штрафных. Хотя, честно говоря, за все это время уже можно было разработать и освоить несколько работающих вариантов", – констатирует обозреватель газеты "Спорт-Экспресс в Украине" Михаил Спиваковский (Sport-express.ua, 05.06.18).

Словом, пресса отнеслась к игре команды достаточно критично. И, к слову, болельщики тоже настроены не очень оптимистично. Свидетельство тому – результаты опроса сайта "Трибуна".

"68% пользователей Tribuna.com считают, что сборная Украины разгромила сборную Албании (4:1) в товарищеском матче из-за того, что соперник оказался слишком слаб. Им не понравилась игра сборной" (Ua.tribuna.com, 05.06.18).

И, что характерно, в СМИ снова были высказаны серьезные сомнения по поводу стиля игры, который прививает команде Андрей Шевченко. Как считает, например, обозреватель Сергей Костенюк, это одна из главных проблем сборной Украины:

"Игра с позиции силы, контроль мяча, отработка постепенных атак, которые в простонародье именуют позиционными – это все хорошо и имеет право на жизнь, но, наверное, не в нашем случае. Дело в том, что подобную игру начинают ставить с детско-юношеского футбола" (ua-football.com, 08.06.18).

Углубляясь в тему, Костенюк говорит о том, что Украина прежде всего нуждается в программе развития футбола. Автор приводит пример Германии, где в свое время были четко определена система подготовки и направление, в котором развивается весь футбол в стране, начиная с детей. И, разумеется, игроки Бундестим отлично контролируют мяч, поскольку с детства этому обучены. А в Испании и Голландии такой футбол уже давно заложен на уровне ДНК.

У нас же, напоминает Костенюк, всегда особое значение имели длинные передачи, борьба, быстрые атаки, а творчество и креатив выжигаются еще на уровне детского футбола. И своих самых больших достижений сборная Украины добилась, играя от обороны на контратаках, забивая большую часть своих голов при стандартных положениях.

"Олег Блохин и Михаил Фоменко выводили свои команды в финальные стадии крупных турниров используя наиболее подходящий футбол для тех исполнителей, которых они имели в своем распоряжении", – напоминает Костенюк (ua-football.com, 08.06.18).

И сложно не согласиться с выводом, который после спаррингов с Марокко и Албанией в рамках своей Интернет-конференции делает главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков:

"Можно ли сказать, что сборная Украины прогрессирует, что осенью мы увидим нечто цельное, сплоченное и в атакующий футбол с пресловутым контролем мяча играющее? Боюсь, что с ответом снова ничего не получится – или же вы услышите совсем не то, что хочется" (matchday.ua, 04.06.18).

Между тем, ситуация в сборной усложняется еще и тем фактом, что тренерский штаб команды после спаррингов с Марокко и Албанией покинул испанец Рауль Рианчо. Он принял предложения московского "Спартака", где будет помогать итальянцу Массимо Каррере.

Рауль, отменно разбирающийся в хитросплетениях игры в короткий пас, фактически был правой рукой Шевченко. Пресса отмечает, что заменить его будет непросто, и ждет, когда станет известно имя нового помощника главного тренера сборной.

СБОРНАЯ ДЛЯ ВЫЕЗДОВ

Впрочем, куда более широкий пласт материалов, посвященных сборной Украины, был связан с организацией спаррингов, которые вновь прошли на нейтральной территории. При этом поединок с Албанией – на совершенно не соответствующем статусу матча стадиончике в Эвиане, где даже нет трибун.

Эту тему журналисты активно обсуждали до матча, что было отображено в предыдущем обзоре. Но и после игры страсти долго не стихали. В адрес ФФУ, которая устами тренера сборной перевела стрелки на какого-то неведомого агента, была адресована немалая порция претензий и критики.

"Почему вообще сборная взяла за моду играть где-то на нейтральном поле? – задается вопросом Андрей Шахов. – Я могу понять, когда она играет в английском Дерби с Бразилией. Это Бразилия – тут крутить носом не приходится. Но ведь в последнее время Украина провела большинство своих товарищеских матчей не дома, не в гостях, а ни там ни сям. Я охотно допускаю, что ни в Киеве, ни в Харькове, ни в Одессе товарищеский матч с Албанией не вызвал бы ажиотажа. Но ведь можно сыграть там, где есть подходящий стадион и куда сборная еще не заезжала или там, где она редкий гость. Только поездка в условные Сумы или Тернополь не так интересна членам исполкома..." ("Футбол", 04.06.18).

"… И на Албанию во Львове или условном Тернополе собрался бы народ, чтобы увидеть в действии наших, а не импортных звезд", – вторит коллеге Евгений Белозеров (Sport-express.ua, 05.06.18).

"В Украине на чемпионат не ходят люди. Единственный шанс привлечь их на стадион – это матч сборной. Павелко кричит о популяризации футбола, но при этом сборная играет где угодно, но только не в Украине.

Сборная с таким руководством скатится до уличного уровня. Когда не только на таких полях будет играть национальная команда, но и спарринг-партнерами у нее будут ребята со двора, которые после работы пинают мяч", – пишет основатель UF Петр Гаращенко (UkraineFootball.net, 4.06.18).

Кстати, по поводу выбора соперников для контрольных матчей, претензий тоже хватало. Журналисты прекрасно помнят, как полтора года назад глава ФФУ Андрей Павелко распинался о том, что его менеджеры ведут переговоры на предмет встреч с Бразилией и Аргентиной. Но сейчас всем понятно, что это был банальный пиар. Вместо двух южноамериканских суперкоманд нашими соперниками стали Марокко и Албания. И если уровень африканской команды достаточно солидный, то албанцы на данный момент – одна из слабейших команд Европы.

По этому поводу главный редактор сайта "Динамо" от Шурика" Александр Попов приводит очень показательный список товарищеских матчей нашей сборной за всю историю.

Этот перечень напоминает, что даже на заре становления Федерации футбола Украины, когда ей руководил Виктор Банников, нашим функционерам удавалось договариваться о спаррингах с сильными командами: с Хорватией, Мексикой, Болгарией, Турцией. А во времена президентства Григория Суркиса "сине-желтые" и вовсе регулярно спарринговали с топовыми сборными и как минимум не уступающими нам в классе.

Достаточно вспомнить 2004-й год, когда мы ездили в гости к французам и англичанам. В 2006-м, перед чемпионатом мира, встречались с итальянцами. Или взять вот этот трехлетний отрезок:

"2008 г.: Сербия, Голландия, Швеция, Польша, Норвегия;

2009 г.: Словакия, Сербия, Турция;

2010 г.: Румыния, Норвегия, Голландия, Польша, Чили, Бразилия, Швейцария" (dynamo.kiev.ua, 04.06.18).

И что важно: тогда сборная Украины чаще играла дома, чем в гостях. То есть ФФУ заботилась не только об уровне соперников, но и соблюдала интересы украинских болельщиков. Даже при Анатолии Конькове мы провели на своих полях две трети спаррингов.

Новости ФИФА изменила позицию Украины в новом рейтинге сборных

Теперь же, при Павелко, лишь три из 12-ти товарищеских встреч были сыграны в Украине, и всего дважды за три года мы смогли проверить свои силы на фоне крепкого середняка. Особенно показателен в этом отношении 2018-й год: команда Шевченко сыграла с Саудовской Аравией, Японией, Марокко и Албанией – соответственно, в Марбелье, Льеже, Женеве и Эвиане.

"Где сменившие "УФИ" бравые ребята из маркетинговой компании нынешней бригады ФФУ? – развивает тему Евгений Белозеров. – Что они организовали?.. Много классных команд приехало в Украину? Из участников Euro-2016 – только Уэльс, заранее предупредивший, чтобы ни на Гарета Бэйла, ни даже на Аарона Рэмзи мы не рассчитывали. После – только Сербия, пожаловавшая в ноябре 2016 года в Харьков.

Курортные спарринги 2018-го – апофеоз, впрочем, органично вписывающийся в программу деятельности ФФУ" (Sport-express.ua, 05.06.18).

"Я думаю (и даже уверен), что делалось тяп-ляп просто… Албания согласилась бы куда угодно ехать, например, в Полтаву к Цурри. Это и есть работа федерации – не щелкать одним местом", – это реплика популярного телекомментатора Алексея Андронова на страничке в "Фейсбук" (05.06.18).

А ряд СМИ и вовсе высказали мысль о том, что сыгранные в конце мая и начале июня спарринги в таком виде, на самом деле, не были нам нужны. Вот что, к примеру, написал Артем Франков в своей редакторской колонке:

"Меня лично никто не убедил в необходимости этих поединков с Марокко и Албанией. При других соперниках – да, при домашних играх – да, в нынешнем виде – крайне сомнительно. Не верю, что Шевченко заказывал именно такой комплект или произнес нечто вроде "где угодно, когда угодно, с кем угодно"…

Нашим ребятам прилично подрезали не столь долгий летний отдых – не лучше ли им было подойти более свежими к сезону, в том числе к осенним поединкам сборной, когда Великая победа над Великой Албанией даже не вспомнится?" ("Футбол", 04.06.18).

Подходы, которыми руководствуется ФФУ при организации жизнедеятельности главной команды страны, очень точно отображает тонкий заголовок материала Сергея Костенюка:

"Сборная Украины в Зазеркалье: сбор прошел хорошо, или Сбор прошел и хорошо" (Ua-football.com, 08.06.18).

Таким образом, для прессы совершенно очевидно, что ФФУ с нынешним бездарным руководством и беспомощными кадрами просто не в состоянии вести качественную работу даже на приоритетном направлении – когда речь идет об интересах национальной сборной. Гордость страны эти деятели беспардонно превратили в "команду по вызову".

Стоит ли после этого удивляться, когда по вине федерации мы теряем путевку в финал чемпионата Европы U-17? Или когда УЕФА нам делает замечание по поводу возмутительного обращения с кубком Лиги чемпионов? А из этого всего и складывается международная репутация Украины. И не только чисто футбольная…

Поэтому абсолютно бесспорным представляется суждение СМИ о том, что сборная Украины в немалой степени является заложницей общей ситуации в нашем футболе, который при Андрее Павелко глубоко погряз в многочисленных скандалах.

"Футболом в Украине правят дилетанты, для которых собственное благосостояние дороже народного. Купленные дипломы, судейские разбирательства, дела о договорных матчах, Мариупольгейт, фотографии с кубком ЛЧ, завышенная стоимость на производстве газона для футбольных полей, все это влияет на сборную Украины… ФФУ делает все для того, чтобы сборная Украины пробивала новое дно", – пишет Олег Чернега (ua.tribuna.com, 08.06.18).

НОВАЯ НЕДЕЛЯ – НОВЫЕ СКАНДАЛЫ

Очередную порцию пищи для размышлений предоставила история с "Вересом" и ФК "Львов". Они, грубо говоря, поменялись названиями, или, можно сказать – местами. Получается, что "Львов" вместо "Вереса" собирается играть в УПЛ, а ровенчане заменят львовян во второй лиге.

Как объясняет обозреватель Андрей Сенькив, за комбинацией стоит владелец львовского хладокомбината Богдан Копытко. Ему, очевидно, срочно понадобилась своя команда Премьер-лиги, которая представляла бы Львовщину.

"Прошлым летом он стал соучредителем ровенского "Вереса". За год ему удалось перевезти клуб в Винники, стать его президентом и соорудить самую крутую рокировку последних лет.

У Копытко был клуб в УПЛ, он искал партнера с академией и базой во Львове или Львовской области. Поначалу бизнесмен обратился к стрыйской "Скале", но с ней договориться не удалось. Владельцы "Львова" были более сговорчивыми.

В итоге "Верес" из УПЛ вернулся во вторую лигу и в родной город, а "Львов" из второй лиги – сразу в УПЛ" ( ua.tribuna.com, 09.06.18).

Естественно, такая телепортация футбольных клубов вызвала всеобщее недоумение. Тем более с учетом того, как прошлым летом "Верес" прорывался в элитный дивизион, куда при поддержке ФФУ был принят вместо "Десны", которой не подписали аттестацию. И теперь вдруг – "ход конем"…

СМИ отмечают: документально все оформлено правильно. Все регистрационные счета, учредители и адрес у клубов остались теми же, изменились только названия. То есть с юридической точки зрения подкопаться не к чему.

Другое дело – вопиющее нарушение спортивных принципов.

Но, похоже, наших футбольных руководителей этот фактор ничуть не смущает. По крайней мере, ФК "Львов" уже получил аттестат на участие в турнире УПЛ.

Об этом стало известно во вторник – после сборов клубов Премьер-лиги. Вот что, ссылаясь на нового президента УПЛ Томаса Гримма, сообщил сайт "Футбум":

"Что касается ФК "Львов", который стал приемником "Вереса", то, по словам Гримма, нужно различать спортивный принцип и лицензирование. ФФУ заверила УПЛ, что ФК "Львов" получил аттестацию и отвечает всем юридическим и нормативным требованиям" (Footboom.com, 05.06.18).

При этом, правда, ФФУ все же решила перестраховаться, обратившись за консультацией в УЕФА.

"Если УЕФА не увидит нарушений, то в УПЛ будет играть "Львов", если нет – "Верес". Если "Верес" откажется, то в УПЛ по регламенту должна остаться "Звезда"… В таком случае "Верес" может даже потерять профессиональный статус", – уточняет Андрей Сенькив ( ua.tribuna.com, 07.06.18).

Словом, мы снова получили спорную ситуацию, и снова федерация оказалась не в состоянии разрулить проблему самостоятельно.

"Об этом обмене… Говорят, ФФУ проводит некие консультации с УЕФА по поводу легитимности подобной рокировки. Ну-ну. Имидж продолжает лезть под плинтус", – резюмирует Артем Франков (еженедельник "Футбол", 07.06.18).

Естественно, не упустили СМИ и другие нюансы по итогам собрания клубов УПЛ. Пресса акцентировала внимание на высокой вероятности создания единого телепула. Об этом рассказал Томас Гримм:

"Есть принципиальная договоренность о передаче телевизионных прав к УПЛ. Этот договор будет утвержден в ФФУ. Уже в сезоне-2019/20 права могут перейти к УПЛ" (Sportarena.com, 05.06.18).

Еще один важный момент – возвращение в регламент "Золотого матча". И, естественно, все СМИ публиковали календарь на новый сезон. Он откроется в Одессе 21 июля матчем за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо" с призовым фондом 1,5 млн. гривен, а в чемпионате лидеры сойдутся в третьем туре (базовая дата – 4 августа, место встречи – Киев).

А вот вопрос по расширению УПЛ до 16-ти команд остался открытым. Ситуацию объяснил заместитель главы УПЛ Маркиян Ключковский:

"Были приняты нормы и положения регламента по переходу турнира в будущем к формату с 16-ю командами. Но я не готов говорить, что решение принято. Это нужно еще согласовать с ФФУ и с вопросом получения УПЛ всех медиаправ…" (Ua-football.com, 05.06.18).

Пресса акцентирует внимание: УПЛ могут расширить до 16-ти команд уже с сезона-2019/20, только решение об этом будет принято зимой. А такой расклад – еще один повод для критики.

"Бред какой-то – то есть мы начинаем чемпионат, не зная, сколько команд вылетает?!", – удивляется Артем Франков (еженедельник "Футбол", 07.06.18).

Наибольший же резонанс по итогам собрания клубов УПЛ вызвала информация об отстранении команд "Олимпика" в чемпионатах U-19 и U-21. Такое решение вынес КДК ФФУ. Причина не названа, но она, как полагают СМИ, заключается в том, что молодежные команды донецкого клуба были причастны к матчам с фиксированными результатами.

Вот только как быть с регламентом, согласно которому все клубы УПЛ непременно должны быть представлены в чемпионатах U-19 и U-21?

Получается, что "Олимпик" без младших команд категорически не соответствует требованиям Премьер-лиги, однако играть в ней будет.

"Атестаційний комітет ФФУ на зборах УПЛ видає атестат Олімпіку, ігноруючи основний нормативний документ українського футболу. То де регламент? Де?", – задается вопросом Footballhub.com.ua (05.06.18).

В подобном ключе высказались многие СМИ, оценивая ситуацию с "Олимпиком" как очередной неприятный прецедент.

Тем временем, еще один повод говорить о непрофессионализме нынешней футбольной власти, дает официальное заявление ФК "Динамо" (Киев), касающееся выплат компенсаций по механизму солидарности ФИФА в связи с переходом в дортмундскую "Боруссию" Андрея Ярмоленко.

При оформлении трансфера киевский клуб взял на себя обязательство выплатить полагающиеся проценты командам, которые причастны к подготовке футболиста. Для этого был необходим футбольный паспорт игрока. Но когда "Динамо" затребовало в ФФУ этот документ, началась непонятная чехарда.

"В течение трех последующих месяцев ФФУ направила в адрес ФК "Динамо" три разных по своей сути паспорта футболиста А. Ярмоленко, в которые вносились постоянные правки, менялись даты и добавлялись новые клубы – претенденты на получение платежей", – говорится в заявлении киевского клуба (fcdynamo.kiev.ua, 05.06.18).

Но вместо того, чтобы извиниться и исправить собственные бесконечные ляпы, президент ФФУ обвинил столичный клуб в том, что он, якобы, украл деньги у детей. Беспочвенность такого заявления для всех, кто мало-мальски осведомлен с этой мутной историей, более чем очевидна. Как, впрочем, и цинизм Павелко, развязавшего гибридную войну против "Динамо".

"При таких условиях, как только ФФУ наконец предоставит ФК "Динамо" конечный экземпляр паспорта игрока с указанием полного перечня юридических лиц, осуществлявших подготовку футболиста Андрея Ярмоленко и претендующих на получение выплат по механизму солидарности, ФК "Динамо" Киев в полном объеме выполнит свои финансовые обязательства" – резюмируют киевляне в своем официальном комментарии. (fcdynamo.kiev.ua, 05.06.18).

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ

Начало трансферной жары. Пока футболисты отечественных клубов находятся в отпусках, селекционные службы вовсю ведут работу. И у СМИ уже появились первые поводы для обсуждения. Речь – о бразильском новичке "Динамо" Данило Невесе или просто Че Че, который подписал со столичным клубом пятилетний контракт и выбрал себе шестой номер.

"Че Че является универсальным игроком, – рассказывает о футболисте Алексей Сливченко. – Он прекрасно себя чувствует на любой позиции в центре поля, хорошо выполняя обязанности, как классического опорного полузащитника, так и выдвинутого вперед игрока.

Прежде всего, Че Че способен обеспечивать команде максимальную связь между футболистами обороны и игроками атаки. За счет хорошего контроля мяча, видения поля, а также чтения игры, он умеет разгонять атаки, придавая им порой неожиданный для соперников импульс и направление.

Может охватывать всю центральную зону, но также у него хорошо получается работать на обострение через один (как правило, правый) фланг" (Sport.ua, 05.06.18).

Новости Озвучена зарплата Шевченко в сборной Украины

Так же отмечается готовность Че Че работать на команду и хороший пас (в среднем за матч делает 40-50 передач с точностью около 90 процентов). Из минусов, прежде всего, СМИ называют невысокую результативность. В частности, за два года в "Палмейрасе" он забил всего два гола. Кроме того, Че Че склонен передерживать мяч и порой тормозит с принятием решений. Но, учитывая, что "Динамо" довольно долго вело этого футболиста, можно полагать, что тренерский штаб просчитал ситуацию и знает, как использовать бразильца.

В целом, журналисты и эксперты оценивают трансфер положительно, полагая, что 25-летний новичок способен стать серьезным усилением для "Динамо". Ну и само собой с его появлением вырастет конкуренция среди полузащитников, что тоже должно принести свои плоды.

Сам же Че Че уже заявил о мечте выиграть золото чемпионата Украины.

"Отныне я буду играть за большой европейский клуб, до этого выступал за большой бразильский клуб. Это для меня новый шанс, новый вызов", – цитирует футболиста клубная пресс-служба (fcdynamo.kiev.ua, 08.06.18).

Еще одна топ-новость межсезонья – трансфер Фреда из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед". Пресса акцентировала внимание на двух моментах.

По неофициальной информации, английский клуб заплатил за бразильца более 60 млн. евро. Если так, то Фред отныне – самая дорогая продажа в истории украинского футбола.

Ну и само собой, пресса рассуждает о том, насколько уход этого игрока скажется на игровом потенциале донецкой команды.

"Фред, конечно, системообразующий игрок Шахтера. Его потеря будет болезненной, потому что в последние два года игра строилась вокруг него. С другой стороны, время для продажи Фреда выбрано оптимальное. Как с точки зрения клуба, так и для самого бразильца. Потому что передержать такого игрока чревато потерей мотивации с его стороны", – делится своим мнением известный эксперт Александр Сопко (Zbirna.com, 07.06.18).

Уместно также отметить, что "Шахтер" покинули еще два ключевых исполнителя – Феррейра и Бернард. Но их уход восполнить будет проще. Как сказал Сопко, без Бернарда горняки уже научились играть, а Феррейру, по идее, безболезненно заменит Кайоде.

Впрочем, донецкий клуб, по слухам, уже подыскал и замену Фреду.

"Речь идет о хавбеке "Коринтианса" Майконе, за которого придется заплатить 6-7 миллионов евро", – утверждает Владимир Серый (Bolel-ik.com.ua, 05.06.18).

Ожидается, что Майкон прибудет в Киев на медосмотр после 14-го июня.

Семейный фестиваль "Динамо". В конце недели на территории ДЮСШ "Динамо" на Нивках прошел Dynamo Family Fest. Масштабный спортивный праздник, главными организаторами которого стали экс-динамовцы Егор Короткевич и Святослав Сирота, собрал множество семей, как спортивных, так и простых отдыхающих.

Своими выступлениями зрителей порадовали коллективы современного танца "Юла", эстетической гимнастики и чирлидинга ДЮСШ-10 и футбольные фристайлеры. Но, естественно, гвоздем программы был футбол.

На разогреве играли мальчишки: в частности, в формате пять на пять начался киевский отборочный турнир Red Bull Neymar Jr's Five.

Затем состоялся не совсем обычный поединок из двух пятиминутных таймов, в котором приняли участие бывшие вратари "Динамо" Александр Шовковский и Александр Рыбка.

"Все желающие приняли участие в масштабном флеш-мобе по созданию гигантской буквы "Д" и самое главное – установке национального рекорда Украины – суперматче, в котором одновременно приняли участие сразу 110 футболистов, по 55 в каждой команде. На поле вышли преимущественно дети, воспитанники ДЮФШ "Динамо", а также простые болельщики" (fcdynamo.kiev.ua, 10.06.18).

А завершился праздник двумя матчами, в которых все было уже вполне серьезно. Сыграли воспитанники "Динамо" под руководством легендарных тренеров: команда Александра Шпакова обыграла команду Анатолия Крощенко со счетом 5:3. Наибольший же интерес гостей фестиваля вызвало противостояние "Звезды футбола" – "Сборная актеров Украины" (3:1).

"Первый в истории Dynamo Family Fest состоялся и можно с уверенностью говорить, что он удался и оправдал ожидания. Свидетельством этому является то, что все, кто на нем побывал, надеются на продолжение этой традиции", – резюмировала пресс-служба ФК "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua, 10.06.18).