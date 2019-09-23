"Игрушка поклонника "Динамо": легендарный теннисист из России сделал неожиданное заявление

Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников, который является рьяным болельщиком московского "Спартака", выступил с критикой владельца клуба Леонида Федуна.

Евгений Кафельников prosm.club

Кафельников в своем твиттере назвал Федуна поклонником киевского "Динамо".

"Если вы еще не поняли, что "Спартак" не народная команда, а персональная игрушка ярого поклонника киевского "Динамо" (которому вдобавок наср*ть на болельщиков команды), то вы 100% в розовых очках", - написал Кафельников.

Если вы ещё не поняли,что Спартак не народная команда а персональная игрушка ярого поклонника Киевского Динамо(которому и в добавок насрать на болельщиков команды), то вы 100% в "розовых очках". — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 20 сентября 2019 г.

Стоит отметить, что владелец "Спартака" Леонид Федун родился в Киеве и неоднократно признавался, что в советское время являлся болельщиком "Динамо" (Киев).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что наставник "Спартака" Олег Кононов может сменить Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо".

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