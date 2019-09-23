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23 сентября • обновлено в 14:42
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"Игрушка поклонника "Динамо": легендарный теннисист из России сделал неожиданное заявление

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Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников, который является рьяным болельщиком московского "Спартака", выступил с критикой владельца клуба Леонида Федуна.

Евгений Кафельников

Евгений Кафельников

prosm.club

Кафельников в своем твиттере назвал Федуна поклонником киевского "Динамо".

"Если вы еще не поняли, что "Спартак" не народная команда, а персональная игрушка ярого поклонника киевского "Динамо" (которому вдобавок наср*ть на болельщиков команды), то вы 100% в розовых очках", - написал Кафельников.

Стоит отметить, что владелец "Спартака" Леонид Федун родился в Киеве и неоднократно признавался, что в советское время являлся болельщиком "Динамо" (Киев).

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что наставник "Спартака" Олег Кононов может сменить Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо".

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Персона
Евгений Кафельников
Место
Россия Москва
Теги
Спартак Москва ФК Динамо Киев
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Борисс Робот
Борисс Робот
зрада зрадная... еще бы путлер оказался бы болельщиком ДК со стажем...
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