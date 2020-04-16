Игроку "Реала" грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина

Михаил Морозов Футбол 17:23, 16.04.2020

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может оказаться в тюрьме за нарушение карантина в родной Сербии.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, футболиста вызвали на допрос в прокуратуру Белграда. В зависимости от объяснений, которые предоставит Йович, ему грозит наказание от штрафа в размере 1275 евро до тюремного заключения сроком на три года. Игрока также могут посадить на домашний арест и не позволить ему присоединиться к "Реалу", даже если мадридский клуб в это время возобновит тренировки.

Лука Йович

Напомним, что Йович прилетел в Белград на день рождение своей девушки и был замечен на улицах города, но за свой поступок так по-настоящему и не извинился.

Как сообщал OBOZREVATEL, арестом нападающему "Реала" пригрозил сам президент Сербии Александр Вучич.

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