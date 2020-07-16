Игроки турецкого клуба хотят выгнать из команды легионера "Динамо"

Игроки турецкого "Анкарагюджю" не приняли извинения нападающего "Динамо" Жерсона Родригеса, который выступает за команду на правах аренды, и хотят, чтобы он покинул клуб.

Напомним, что люксембуржец ударил капитана "Анкарагюджю" Анте Кулушича по лицу, за что был исключен из заявки команды на поединок Суперлиги против "Галатасарая". Президент клуба Фатих Мерт призвал футболиста извиниться перед партнерами и самим пострадавшим.

Как сообщает издание 24saatgazetesi, несмотря на готовность руководства простить Родригеса, многие игроки выразили несогласие с этим решением. Президент и другие члены правления команды взяли паузу, чтобы еще раз тщательно обдумать будущее нападающего в "Анкарагюджю".

Жерсон перешел в клуб зимой и принял участие в 11 матчах турецкой Суперлиги, забив шесть голов и отдав две результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес был оштрафован за неспортивное поведение в поединке чемпионата Турции против "Трабзонспора".