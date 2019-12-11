Игроки "Лиона" чуть не подрались с болельщиками после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

После финального свистка в матче Лиги чемпионов между "Лионом" и "Лейпцигом" игроки французской команды сцепились со своими фанатами из-за баннера в адрес одного из футболистов.
Нападающий французов Мемфис Депай увидел в руках одного из болельщиков, спустившихся с трибун, баннер с изображением осла и призывом в адрес защитника "Лиона" Марсело покинуть команду. Голландец был крайне возмущен возникшей ситуацией и подбежал к фанатам, чтобы выразить свое недовольство. К нему присоединились и другие футболисты команды, что привело к небольшой стычке.
"Лион" против болельщиков
The Sun
Mdr il a des couilles le Depay #OLRBL #badgones #marcelo #depay pic.twitter.com/eK85QQoAjR— Niklas (@NiklasZe) December 10, 2019
"Лион" сумел переломить ход встречи с немецким клубом, отыгравшись со счета 0:2 после первого тайма – 2:2. Это позволило французам выйти в плей-офф турнира со второго места в группе.
Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Барселоны" Ансу Фати установил историческое достижение в Лиге чемпионов.
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