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11 декабря • обновлено в 15:29
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Игроки "Лиона" чуть не подрались с болельщиками после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

1.4т
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После финального свистка в матче Лиги чемпионов между "Лионом" и "Лейпцигом" игроки французской команды сцепились со своими фанатами из-за баннера в адрес одного из футболистов.

Нападающий французов Мемфис Депай увидел в руках одного из болельщиков, спустившихся с трибун, баннер с изображением осла и призывом в адрес защитника "Лиона" Марсело покинуть команду. Голландец был крайне возмущен возникшей ситуацией и подбежал к фанатам, чтобы выразить свое недовольство. К нему присоединились и другие футболисты команды, что привело к небольшой стычке.

"Лион" против болельщиков

"Лион" против болельщиков

The Sun

"Лион" сумел переломить ход встречи с немецким клубом, отыгравшись со счета 0:2 после первого тайма – 2:2. Это позволило французам выйти в плей-офф турнира со второго места в группе.

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Франция Лион
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ФК Олимпик Лион
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